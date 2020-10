La Marisoul debuta como solista con álbum de big band

La Marisoul debuta como solista con una big band y boleros clásicos para dar amor en la pandemia. La vocalista de La Santa Cecilia lanza el viernes La Marisoul and The Love Notes Orchestra, un disco en vivo que describe como una ofrenda de música.

El álbum surgió de un concierto que dio a finales de febrero en Los íngeles acompañada de una orquesta de 24 músicos. Originalmente pensaba que se quedaría en un cajón, pero al reescucharlo en meses recientes decidió compartirlo con el público.

No era nuestra intención grabar un disco en vivo, dijo la artista en una entrevista reciente con The Associated Press por videollamada desde Los íngeles. Las canciones y todo fue en vivo, no es perfección, es un momento de música y de magia.

A la orquesta la bautizó como The Love Notes Orchestra, y durante el concierto leyó declaraciones de amor del público: la temática era romántica por tratarse de febrero, el mes del Día de San Valentín, o de los Enamorados. Los músicos de la banda llevaban una pajarita roja y Marisoul un vestido blanco con una flor roja en el pelo. Sentada en un escritorio, iba leyendo al azar esos mensajes de amor.

Había uno que decía: ˜Amor mío, no seas tan culei. Te amo™, recordó alegre. O cosas bien bonitas de parejas que tienen a sus hijos y estaban de cita ese día... compartiendo amor. Creo que eso es algo que necesitamos mucho ahorita, demostrar amor.

Los arreglos de temas clásicos como Bonita, Amar y vivir y Cómo fue corrieron a cargo de Carlos Ordiano. El productor Sebastián Krys la asesoró para el concierto, cuya grabación corrió a cargo de Daniel Galindo, y finalmente la producción del álbum fue hecha por La Marisoul.

Por la fecha del concierto era el primer aniversario luctuoso del padre de la cantante, así que pensó en honrarlo con un repertorio de canciones que disfrutaban juntos. Un tiempo antes de morir, él le había pedido que hiciera un concierto con orquesta, pues estaba convencido de que así le quedarían mejor los boleros.

Es como una ofrenda de música, dijo. Mi papá siempre fue también uno de mis mejores amigos y alguien que me ha inspirado muchísimo en mi vida... Decidí celebrarlo, celebrar su visión.

La Marisoul, cuyo verdadero nombre es Marisol Hernández, contó que gracias a su padre conoció la canción Angelitos negros, incluida en el álbum, que este año suena muy vigente ante el movimiento Black Lives Matter y los reclamos por las injusticias raciales en Estados Unidos y el resto del mundo.

Habla sobre el racismo, sobre la negación a la gente de color, a la gente morena, dijo la cantante. Los que digan que en México o en Latinoamérica no hay racismo... no. El racismo ha pasado en todos lados y sigue pasando, y por eso hay canciones como esta que se crearon hace añísimos y que todavía son relevantes en estos tiempos porque seguimos pasando por lo mismo.

Otras de sus inspiraciones han sido Toña La Negra, Celia Cruz y Olga Guillot. Durante la entrevista, La Marisoul tenía retratos de estas divas en un fondo muy parecido al del video de su sencillo Un telegrama, original de Gregorio y Alfredo García Segura y popularizado por la cantante chilena Mona Bell.

Son mujeres morenas, grandes, gordas, talentosas, dijo sobre estos referentes. Para mí es importante empoderarme con estas mujeres y tratar también de compartir con otras mujeres... Hay unas mujeres que se ven como nosotras que también están haciendo cosas y que abrieron muchísimos caminos.

La portada del álbum fue realizada por su pareja, Humberto Howard, quien también ha colaborado con La Santa Cecilia. Tras el lanzamiento del viernes planea un segundo volumen, con una fecha aún por definir.