Trump se dice listo para mítines, tras enfermar de COVID-19

El presidente Donald Trump aseguró el jueves estar listo para reanudar sus concentraciones de campaña y alabó el tratamiento experimental recibido tras contagiarse del coronavirus, aunque no hay manera todavía de determinar si esos medicamentos han surtido efecto.

Me siento bien, muy bien, creo que estoy perfecto, afirmó el mandatario en entrevista telefónica con Fox Business Channel, su primera desde su diagnóstico la semana pasada.

Me siento tan bien que me encantaría tener un mitin de campaña esta misma noche, declaró, añadiendo que no creo que ya soy contagioso en lo absoluto.

Trump no indicó dónde o cuándo pudo haber contraer el virus, afirmando sólo que si estás en cualquier parte cerca de esto te puedes contagiar. Mencionó, sin embargo, el evento en que anunció a su nominada para la Corte Suprema y otro evento en que se reunió con familiares de militares, aseverando que mucha gente quiere acercársele para abrazarme y besarme.

Yo no puedo decirles ˜Aléjate, párate a 10 pies de distancia™, expresó Trump.

Él atribuyó su recuperación al tratamiento que usó y sugirió que su diagnóstico fue una bendición para la lucha contra la pandemia. En un video colocado en internet el miércoles, Trump dijo que su enfermedad había revelado las bondades del tratamiento experimental al que fue sometido.

Aparentemente consciente del hecho de que el tratamiento que recibió dista mucho del recibido por la gran mayoría de los estadounidenses, prometió presionar para que ese medicamento sea rápidamente aprobado para su uso general y que sea repartido gratuitamente, pese a que en Estados Unidos el presidente no tiene la potestad de hacer eso.

Persisten interrogantes sobre la recuperación de Trump y sobre cuándo podrá reanudar sus actividades normales, incluyendo su campaña, cuando faltan menos de cuatro semanas para las elecciones. El video constituyó la primera vez que Trump apareció frente a una cámara en casi dos días.

La Casa Blanca ha divulgado muy pocos detalles sobre el tratamiento que recibió Trump y su actual condición de salud, lo que ha alimentado gran cantidad de interrogantes sobre el futuro del gobernante.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales de The Associated Press Marilynn Marchione en Milwaukee y Lauran Neergaard, Zeke Miller, Lolita C. Baldor y Jonathan Lemire en Washington.