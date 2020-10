Eduardo Verástegui publica foto de Biden fuera de contexto

El actor mexicano Eduardo Verástegui publicó recientemente en Facebook una fotografía de Joe Biden con el fin de demostrar que el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos es partidario del comunismo. Sin embargo, está fuera de contexto.

En la publicación de Verástegui, la cual fue compartida 4.000 veces en tan sólo 48 horas, se ve Biden en un encuentro amistoso con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. También aparece el expresidente de Uruguay José Mujica, y el excanciller brasileño Mauro Vieira.

No hay más ciego que el que no quiere ver. Y acá vemos claro: #noalcomunismo, dice el mensaje del actor mexicano que acompaña la imagen.

Lo que Verástegui no explicó es que la foto de Biden con Maduro se tomó el 2 de enero de 2015, en un momento en que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos eran más tensas que amistosas.

El encuentro sucedió durante la toma de protesta de la expresidenta de Brasil Dilma Rouseeff, 14 días después de que el entonces presidente estadounidense Barack Obama firmara una serie de sanciones contra altos funcionarios venezolanos. Estos últimos habían sido señalados de cometer violaciones de derechos humanos contra manifestantes antigubernamentales.

Tras el anuncio de las sanciones, Maduro reiteró que la medida era un paso en falso contra su país.

Según reportaron los medios de comunicación, cuando Biden y Maduro se encontraron, se estrecharon las manos y el mandatario venezolano pidió al entonces vicepresidente estadounidense relaciones de respeto con Washington.

De acuerdo con el diario brasileño Valor, Biden respondió con un elogio a su pelo. Si tuviera su cabellera, sería presidente de Estados Unidos, lo que provocó una carcajada del mandatario venezolano.

Este lunes, Biden estuvo en el condado de Miami-Dade, en Florida, visitando a la comunidad latina. En el encuentro, el candidato demócrata se refirió a la crisis de Venezuela y a Maduro.

Es un dictador, simple y llanamente. Está causando un increíble sufrimiento al pueblo venezolano, dijo. Agregó que los venezolanos necesitan el apoyo de Estados Unidos para recuperar la democracia y reconstruir el país.

Verástegui, de 46 años, es originario del estado mexicano de Tamaulipas, al noreste de México, y actualmente reside en Miami. El 15 de septiembre se convirtió en asesor para el gobierno de Donald Trump como parte de la Comisión Asesora del Presidente sobre la Prosperidad Hispana, la cual busca crear políticas que beneficien a los hispanos en Estados Unidos.

En repetidas ocasiones, Verástegui ha dejado claro que es partidario de Trump. Let™s get America and Mexico great together (Hagamos a EEUU y a México grandes, juntos), dijo a Infobae en una entrevista reciente.