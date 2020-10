Astro del rock Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años

hasta el monumental 1984, que llegó al segundo puesto de la lista de 200 de álbumes de Billboard (sólo detrás de Thriller de Michael Jackson). Rolling Stone colocó a 1984 en el puesto 81 de su lista de los 100 mejores discos de la década de 1980.

Eddie le devolvió la sonrisa a la guitarra del rock en una época en la que se estaba volviendo un poco aburrida. También asustó a un millón de guitarristas alrededor del mundo, porque era tremendamente bueno y original, dijo Joe Satriani, otro rockero virtuoso, a Billboard en 2015.

Van Halen también tocó la guitarra en uno de los más grandes sencillos de la década de 1980: Beat It de Jackson. Su solo duraba 20 segundos y le tomó sólo una hora y media grabarlo. Lo hizo como un favor para el productor Quincy Jones, mientras el resto de los miembros de Van Halen estaban fuera de la ciudad.

Van Halen no recibió compensación o crédito por el trabajo, a pesar de que hizo arreglos para la sección en la que tocó. Fueron 20 minutos de mi vida, no quería nada por hacer eso, dijo a Billboard en 2015. Literalmente pensé ˜¿quién sabrá si toqué en el disco de este chico?™. Rolling Stone colocó a Beat It en el puesto 344 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La mezcla de hard rock y R&B de Jackson se adelantó cuatro años a la mezcla de Run-DMC y Aerosmith por cuatro años.

Las diferencias entre Roth y la banda surgieron después de su gira mundial de 1984 y Roth se apartó. El grupo reclutó entonces a Sammy Hagar como vocalista y algunos críticos llamaban a la nueva alineación Van Hagar. La banda logró su primer álbum en el primer puesto con 5150. A este le siguieron más álbumes de estudio, incluyendo OU812, For Unlawful Carnal Knowledge y Balance. Entre sus sencillos destacan Why Can™t This Be Love y When It™s Love.

Hagar dejó la banda en 1996 y ex vocalista de Extreme, Gary Cherone, tomó el puesto para el álbum Van Halen III, una producción que no tuvo éxito y llevó a la rápida partida de Cherone. Roth volvería eventualmente en 2007 e hizo equipo con los hermanos Van Halen así como Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie, para una gira A Different Kind of Truth y el álbum de 2015 Tokyo Dome Live in Concert.

La música de Van Halen ha aparecido en películas como Superbad (Súper cool), Minions y Sing (Sing: ¡Ven y canta!) así como programas de televisión como Glee y It™s Always Sunny in Philadelphia; videojuegos como Gran Turismo 4 y, por supuesto, Guitar Hero. Su canción Jamie™s Cryin fue sampleada por el rapero Tone Loc en su éxito Wild Thing.

En gran parte de su carrera Eddie Van Halen escribió y experimento con sonidos mientras estaba ebrio o drogado, o ambas. Reveló que se quedaba en su habitación de hotel bebiendo vodka e inhalando cocaína mientras tocaba y grababa en una cinta. (La autobiografía de Hagar de 2011 Red: My Uncensored Life in Rock presenta a Eddie como un vampiro violento, aturdido por el alcohol, viviendo dentro de una casa llena de basura).

No bebía para festejar, dijo Van Halen a Billboard. El alcohol y la cocaína eran cosas privadas para mí. Las usaba para trabajar. El polvo mantiene despierto y el alcohol retira tus inhibiciones. Estoy seguro que hay cosas musicales que no habría logrado si no hubiese estado en ese estado mental.

Eddie Van Halen nació en ímsterdam y su familia emigró a California en 1962 cuando tenía 7 años. Su padre era un clarinetista de big band que pocas veces tenía trabajo después de llegar a Estados Unidos. Su madre era empleada doméstica y soñaba con que sus hijos aprendieran a tocar el piano clásico. Los Van Halen compartían una casa con otras familias. Eddie y Alex se tenían sólo el uno al otro y esta relación fluía por su música.

Llegamos con el equivalente a 50 dólares y un piano, dijo Eddie Van Halen a The Associated Press en 2015. Veníamos del otro lado del mundo sin dinero, sin un trabajo fijo, sin un lugar para vivir y ni siquiera hablábamos el idioma.

Dijo que sus primeras memorias en la música eran tocando ollas y sartenes, con las marchas de John Philip Sousa. A Eddie le dieron unos tambores, pero su hermano los quería.

Nunca quise tocar la guitarra, confesó en una plática en el Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsonian en 2015. Pero su hermano era bueno para los tambores así que Eddie cedió a sus deseos: Le dije ˜está bien toma mis tambores, yo tocaré tu maldita guitarra™.

Era un experimentador incansable que solía unir diferentes partes de diferentes fabricantes de guitarras, incluyendo Gibson y Fender. Creó su propio diseño gráfico para sus guitarras agregando cinta a los instrumentos y después pintándolos con spray. Entre sus influencias mencionaba a Eric Clapton y Jimi Hendrix.

Van Halen, quien estaba sobrio desde 2008, perdió un tercio de su lengua por un cáncer que avanzó hacia su esófago. En 1999 le reemplazaron la cadera. Se casó dos veces, con la actriz Valerie Bertinelli de 1981 a 2007 y después con la doble de escenas de acción convertida en publicista Janie Liszewski, con quien se casó en 2009.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits