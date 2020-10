OMS: 10% de la población mundial ha tenido coronavirus

supera con creces la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, ahora con más de 35 millones en todo el mundo. Los expertos han dicho desde hace tiempo que el número de casos confirmados está muy por debajo cifra real.

Ryan no dio detalles sobre el cálculo. La doctora Margaret Harris, portavoz de la OMS, dijo que está basado en un promedio de estudios de anticuerpos efectuados en todo el mundo. Advirtió que el hecho de que el 90% de los habitantes del planeta no se han infectado significa que el virus tiene la oportunidad de extenderse aún más si no actuamos para detenerlo con medidas como el rastreo de contactos por parte de las autoridades de salud.

Durante sus declaraciones, Tedros dijo que la pandemia subraya la importancia fundamental de invertir en salud pública y atención médica primaria".