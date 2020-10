Fobia graba MTV Unplugged sin público y sanitizado

Fobia graba el viernes el primer MTV Unplugged sin público, bajo estrictas medidas de salubridad debido a la pandemia del coronavirus.

La banda de rock mexicana con más de 30 años de trayectoria, conocida por éxitos como El diablo, Veneno vil y El microbito, incluyó en su lista de canciones algunas que no había tocado en vivo para este concierto desenchufado.

Hacer todo esto en medio de todo lo que estamos pasando no ha sido nada fácil, pero la música tiene que seguir, dijo el bajista Cha! en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press realizada en medio de los ensayos para la grabación.

Entre los protocolos, la producción se realiza en un lugar espacioso y bien ventilado, con los participantes manteniendo la distancia y usando cubrebocas. Para evitar aglomeraciones, la locación se mantuvo secreta.

Llegamos al lugar y te sanitizan, nos hicieron la prueba (de COVID-19) a todas las personas que estamos involucradas en esto y salimos que no tenemos nada, entonces ya podemos estar un poco más tranquilos, dijo Cha!

El concierto originalmente iba a filmarse en los primeros meses del año, pero debió postergarse debido a la pandemia. Se estrenará en diciembre, en una fecha por definir.

Para los miembros de Fobia, que lo deseaban desde mucho antes, la espera valió la pena.

Este Unplugged es algo que pensamos que ya no íbamos a hacer nunca. De hecho no nos acordábamos, pero cuando cumplimos 20 años e hicimos conciertos en el Auditorio Nacional, hicimos algunas versiones acústicas de dos canciones nada más y de broma decíamos ˜como nunca nos han invitado a hacer un Unplugged, aquí va el nuestro™, contó Cha!

La invitación de MTV, agregó, los hacía sentir muy honrados al ponerlos con grupos y artistas a los que admiran, como The Cure, Bjí¶rk, Kiss y Nirvana.

Los MTV Unplugged se caracterizan por incluir instrumentos raros, y el de Fobia no es la excepción. La banda incluyó unos que nunca se habían usado en este tipo de conciertos, en algunos casos para reemplazar las secuencias y programación que normalmente realizan con computadoras.

Vamos a sacar como muchos juguetitos, adelantó Cha! Hay instrumentos muy, muy pachecos (fumados), muy raros pero bien padres (geniales), porque además de que están padres musicalmente hablando, se ven increíbles en el escenario.

El repertorio incluye sus grandes éxitos así como canciones tan raras que ni siquiera tocaron en el concierto de celebración por sus 30 años de trayectoria, realizado en el Palacio de los Deportes en 2018.

Hicimos versiones nuevas, distintas. Vamos a reestrenar canciones que hace mucho no tocábamos... canciones que no tocábamos desde hace 30 años, dijo el bajista sin especificar cuáles.

Algo de lo que más les entusiasmó del proyecto es que pudieron torcer sus canciones y en otros casos regresar a las versiones originales de los discos. Cha! prometió que los fans se sorprenderán con las nuevas versiones.

Fobia, que completan Leonardo de Lozanne, Francisco Paco Huidobro, Jay de la Cueva e Iñaki Vázquez, se involucró en la producción musical, la producción de escenografía e incluso en el vestuario. El concierto cuenta con instrumentistas invitados, pero las voces corren sólo a cargo de la banda.

En sus más de 30 años de carrera Fobia ha pasado por altibajos, pero esto no ha afectado su indiscutible legado.

La verdad tampoco somos un grupo fácil, nos hemos separado dos o tres veces y nos volvemos a juntar, justamente porque Fobia nos llama y nos dice ˜vean lo que pueden hacer juntos™, dijo Cha!, agregando que lo que más disfruta es ver cómo canta la gente las canciones, cómo las baila y cómo las disfruta, como quedó registrado en el DVD de su concierto en el Palacio de los Deportes.