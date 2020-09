Redención del reggaetón: Balvin y Bunny lideran Latin Grammy

como Tusa de Karol G y Nicki Minaj, y China de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna, Balvin y Marco Masis. Otras nominadas son Rojo de Balvin y Vete de Bad Bunny.

Tusa es el único tema de trap nominado a canción del año, que este año incluye 11 contrincantes. Se trata de un gran logro para Karol G, que no recibió una sola mención el año pasado y era parte de un grupo de artistas de trap y reggaetón ultraexitosos que fueron obviados el año pasado en las categorías principales.

Este año la cantante colombiana, que fue nombrada mejor artista nuevo en 2018, cuenta con cuatro nominaciones, incluyendo dos con Minaj. Su prometido, el rapero y cantante puertorriqueño Anuel AA, compite por primera vez y a lo grande: con siete nominaciones que incluyen mejor artista nuevo.

A lo largo del año pasado, continuamos manteniendo conversaciones con miembros para mejorar el proceso de premiación, exhortando activamente a la vez, a diversos creadores de música latina a unirse a la Academia Latina y participar, dijo el presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr., en un comunicado. Calificó a los nominados del 2020 como un grupo que refleja la constante evolución de la música latina.

El año pasado, como resultado de la debacle, artistas latinos publicaron en redes sociales imágenes con el logotipo del Grammy tachado con una gran X³ roja y las palabras sin reggaetón, NO hay Latin Grammy. Balvin de hecho no asistió a la ceremonia, y Bad Bunny, al recibir el premio al mejor álbum de música urbana, dijo que, con respeto, el reggaetón es parte de la cultura latina.

Con el fin de honrar a una mayor variedad de artistas, este año se añadieron dos nuevas categorías al apartado urbano: mejor interpretación de reggaetón y mejor canción de rap/hip hop. También se incorporaron a otros géneros mejor álbum de merengue y/o bachata y mejor álbum de música flamenca, entre otras.

Balvin competirá consigo mismo en varios rubros; además de álbum y grabación del año, figura por partida doble en mejor álbum de música urbana, mejor fusión/interpretación urbana y mejor interpretación de reggaetón. Ozuna y Bad Bunny también aparecen dos veces en varios apartados.

Entre los artistas con múltiples nominaciones figuran Juanes, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Camilo, Carlos Vives, Kany García y Residente, éste último el artista más galardonado en la historia de los Latin Grammy. Rosalía, quien el año pasado se llevó el premio al álbum del año y se convirtió en la primera mujer en alzarse con el máximo galardón desde Shakira en 2006, recibió cuatro nominaciones.

Camilo, quien en su debut en los Latin Grammy recibió seis menciones que incluyen grabación del año por Tutu con Pedro Capó; álbum del año por Por primera vez, y canción del año por dos temas, Tutu y El mismo aire, dijo a la AP que estaba saltando feliz con la noticia.

Esto me tomó por sorpresa... Yo no lo puedo creer, estoy un poquito como en shock porque yo me acuerdo de chiquito soñando toda la vida con esto", dijo Camilo en entrevista telefónica desde Miami. "La palabra Grammy es una palabra muy importante para cualquier persona que hace parte de esta industria, así que estoy muy, muy satisfecho.

Minaj no fue la única artista estadounidense nominada. El rapero Travis Scott fue postulado a mejor video musical versión corta por TKN con Rosalía, el jazzista Chick Corea y su Spanish Heart Band a mejor álbum de jazz latino/jazz por Antidote, el DJ y productor Diplo a mejor canción urbana por Rave de Favela, y el rapero Tyga a mejor interpretación de reggaetón por Loco contigo, con DJ Snake y Balvin. El compositor Jason Boyd, más conocido como Poo Bear, recibió una nominación a álbum del año por su trabajo en Aire (versión día) de Jesse & Joy.

La presencia de música urbana en las categorías principales ha sido mínima a lo largo de los años, pero ha existido. El Departamento de Premiación de la Academia Latina de la Grabación destacó que en 2017 Nicky Jam compitió por el Latin Grammy al álbum del año, por Fénix, y en 2018 Balvin fue nominado al mismo premio por Vibras. En 2014 Calle 13 lideró la lista con nueve menciones (Eduardo Cabra recibió 10), y en 2017 Residente la encabezó, también con nueve.

La ceremonia de los Latin Grammy se transmitirá en vivo el 9 de noviembre por Univision. Los nominados en las 53 categorías fueron seleccionados de entre más de 18.000 inscripciones. Este año eran elegibles canciones y álbumes lanzados entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner; Mesfin Fekadu como https://twitter.com/MusicMesfin.