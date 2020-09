Realizan homenaje a las víctimas del coronavirus en España

Una asociación de familias de víctimas del coronavirus dijo el domingo que plantó 53.000 banderitas españolas en un parque de Madrid en honor a los muertos por la pandemia.

Los voluntarios colocaron las banderas en una pendiente cubierta de hierba con vistas a una carretera.

El COVID-19 ha cobrado 31.232 vidas en España, pero se cree que la cifra de fallecidos e infectados podría ser mayor debido a que al inicio de la crisis las pruebas diagnósticas no eran generalizadas.

Creo que es un hermoso homenaje a las víctimas, mucho mejor que el homenaje que le dio el presidente del gobierno, dijo Honorio Hernández, jubilado de 62 años. He estado en el Cementerio Nacional de Arlington y esto me recuerda eso. Estas personas al menos merecen esto, si no mucho más.

En otras partes de Madrid, más de 1.000 personas se manifestaron para exigir una respuesta más enérgica a la creciente segunda ola del coronavirus.

Madrid se ha convertido en el epicentro del repunte del coronavirus en España, una vez más el país más afectado de Europa. España tiene 319 casos por 100.000 habitantes. Francia tiene 229 casos por cada 100.000 y el Reino Unido 96.