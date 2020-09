Nikky Finney gana premio de poesía de 100.000 dólares

Nikky Finney ganó el Premio Wallace Stevens, un honor a la trayectoria dotado con 100.000 dólares que otorga la Academia de Poetas Estadounidenses.

Los jueces elogiaron a la autora, conocida por colecciones como Head Off & Split y Rice, por su feroz convicción moral y como una barda para la diáspora africana.

Finney estuvo entre una docena de galardonados anunciados el miércoles por la academia de poetas, con premios que en conjunto exceden 1,2 millones de dólares. Gran parte de esa suma se distribuyó entre 23 poetas laureados estatales y locales, desde Rosemarie Dombrowski en Phoenix hasta Angelo Geter en Rock Hill, Carolina del Sur, todos ganadores de una beca en reconocimiento a su mérito literario y en apoyo a sus respectivos programas cívicos para el curso de un año.

Hanif Abdurraqib recibió el Premio Lenore Marshall de 25.000 dólares por Fortune for Your Disaster, otorgado al mejor libro de poesía publicado el año previo. Carmen Gimenez Smith obtuvo la Beca de la Academia de Poetas Estadounidenses por sus distinguidos logros poéticos, que incluye un estipendio de 25.000 dólares y una residencia en Gloucester, Massachusetts.

Geoffrey Brock ganó 10.000 dólares por su traducción de la obra del poeta italiano Giovanni Pascoli Last Dream, y Threa Almontaser recibió el Premio Walt Whitman por su debut The Wild Fox of Yemen, un galardón de 5.000 dólares que incluye la publicación de su libro por Graywolf Press y una residencia de seis semanas en el Centro Civitella Ranieri en Italia.

Las residencias en persona dependerán de la situación de la pandemia.