"Schitt™s Creek" y "Succession" triunfan en los Premios Emmy

presentando premios y Jason Sudeikis sometiéndose aparentemente a una prueba de COVID-19 en el escenario.

En un año con un récord de 35 nominados de raza negra, hubo una notable falta de diversidad en la primera parte de la velada. Con la gran victoria de Schitt™s Creek, Insecure y su creadora Issa Rae se fueron con las manos vacías.

Lo mismo sucedió con Ramy Youssef, creador y protagonista de la comedia semiautobiográfica Ramy, sobre la vida amorosa y religiosa de un joven musulmán estadounidense.

El cambio llegó más tarde con los premios de drama.

La poderosa serie Watchmen, una adaptación de una novela gráfica cargada de dolor racial, fue nombrada mejor serie limitada y King mejor actriz por su papel estelar en la producción de HBO. King recibió un baño de confeti al aceptar el galardón desde un sillón, con una camiseta en honor a la víctima de la policía Breonna Taylor.

Esto es tan loco y extraño, dijo la actriz, quien recuperó la compostura y llamó a los televidentes a votar y, entre bambalinas, explicó por qué llevaba esa camiseta.

Los policías aún no han sido hechos responsables, dijo. Ella representa sólo décadas, cientos de años de violencia contra personas negras. Usar la imagen de Breonna y representarla a ella y a su familia y las historias que exploramos, presentando y sosteniendo un espejo en ˜Watchmen™, me pareció apropiado.

Su compañero de elenco Yahya Abdul-Mateen II ganó el Emmy al mejor actor de reparto en una serie limitada. Uzo Aduba, en tanto, recibió el galardón homónimo femenino por su interpretación de Shirley Chisholm en Mrs. America.

Anthony Anderson, nominado a mejor actor de comedia por black-ish, apareció en el escenario para expresar su decepción.

Esto no es lo que debió ser... Pero las historias de los negros, las actuaciones de los negros y las vidas de los negros importan, dijo usando el nombre del movimiento Black Lives Matter, y exhortando al anfitrión Jimmy Kimmel a repetirlo a viva voz con él.

Tyler Perry, el actor convertido en magnate mediático, fue homenajeado con el Premio de los Gobernadores.

El premio al mejor actor de reparto en una serie de drama fue para Billy Crudup por The Morning Show, y el de mejor actriz de reparto para Julia Garner por Ozark.

Last Week Tonight with John Oliver fue nuevamente galardonada como mejor serie de tertulia y variedades, y David Letterman anunció el premio tras ser supuestamente abandonado al costado de una ruta por un conductor irritado.

Oliver se unió a la lista de ganadores que llamaron a los estadounidenses a votar, al igual que Mark Ruffalo, quien recibió el trofeo al mejor actor en una serie limitada por I Know This Much is True.

El anfitrión Jimmy Kimmel inauguró la ceremonia con un monólogo ante lo que parecía ser un teatro lleno de celebridades que lo vitoreaban, pero pronto reveló que esas eran imágenes de ceremonias pasadas de los Emmy.

Por supuesto que estoy aquí completamente solo. Por supuesto que no tenemos un público, dijo mostrando las butacas completamente vacías frente a él en el Staples Center de Los íngeles. Esto no es un mitin de MAGA. Son los Emmy.

Los nominados participaron desde sus casas u otros lugares en 10 países y 20 ciudades diferentes.

Bateman fue uno de los pocos en el Staples Center, donde apareció por un momento sentado en el público para participar durante el número de apertura de Kimmel, sentado impávido entre fotos tamaño real de otros actores nominados.

