Emmy: "Schitt's Creek" arrasa en las categorías de comedia

Schitt™s Creek, la pequeña producción canadiense sobre una familia fuera de lugar, tuvo una gran noche el domingo en los premios Emmy al arrasar en la categoría de comedia con los premios a la mejor serie y actuaciones, incluyendo para sus protagonistas Catherine O™Hara y Eugene Levy.

Nuestro programa, en esencia, es sobre los efectos transformadores del amor y la aceptación, y eso es algo que necesitamos ahora más que nunca, dijo el cocreador y actor de reparto Daniel Levy, quien exhortó al público a inscribirse y votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos para alcanzar esa meta.

O™Hara aceptó el premio virtualmente en una ceremonia a distancia debido a la pandemia.

Aunque estos son los días más raros, que siempre tengan tanta alegría en una sala o dos con su familia como yo con mis queridos Rose, dijo O™Hara, rodeada en el salón por actores con tapabocas que interpretaron a los miembros de la familia Rose.

Eugene Levy calificó de irónico que el papel más extraño que haya interpretado me dé un Emmy a la actuación de comedia. He cuestionado seriamente lo que he estado haciendo durante los últimos 50 años.

Momentos después, el hijo de Levy, Daniel ganó el premio al mejor guion para una serie de comedia por un episodio de Schitt™s Creek", y entonces compartió el de dirección y recibió el de mejor actor de reparto. El honor a la mejor actriz de reparto fue para su compañera de elenco Annie Murphy.

Daniel Levy le agradeció a su padre y O™Hara por dar una clase magistral de comedia.

El anfitrión Jimmy Kimmel abrió la ceremonia con un monólogo ante lo que parecía ser un teatro lleno de celebridades que lo vitoreaban, pero pronto reveló que esas eran imágenes de ceremonias pasadas de los Emmy.

Por supuesto que estoy aquí completamente solo. Por supuesto que no tenemos un público, dijo mostrando las butacas completamente vacías frente a él en el Staples Center de Los íngeles. Esto no es una mítin de MAGA. Son los Emmy.

Los nominados se encontraban a distancia, participando desde sus casas u otros lugares en 10 países y 20 ciudades diferentes.

Bateman fue uno de los pocos en el Staples Center, donde apareció por un momento sentado en el público para un chiste durante el monólogo de Kimmel.

La serie limitada de HBO Watchmen encabeza la lista de nominados, con menciones para su estrella, la ganadora de tres Emmys Regina King. Succession, Ozark y The Mandalorian están entre las nominadas a mejor serie de drama.

