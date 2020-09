Cualquier cosa puede pasar en la entrega virtual de los Emmy

Un problema menor en la transmisión de los Premios Emmy a las Artes Creativas el sábado trajo recuerdos de otra ceremonia con el mismo anfitrión que animará la gala principal el domingo por la noche.

Jimmy Kimmel, quien presentará la 72da edición de los Premios Emmy en la cadena ABC (8 p.m. de Nueva York, 0000 GMT), era el maestro de ceremonias de los Oscar en 2017 cuando Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron erróneamente a La La Land como ganadora del premio a la mejor película en lugar de Moonlight.

La metida de pata del sábado en los Emmy a apartados técnicos y otros causó menos drama, dada la falta de presentadores en el escenario y una audiencia en vivo en el evento transmitido por FXX y presentado por Nicole Byer. El nombre de Jason Bateman fue anunciado para un premio que ganó Ron Cephas Jones de This Is Us, y la corrección se hizo después de cortes comerciales.

Jones se tomó el error con afabilidad cuando respondió preguntas poco después, enfocándose en vez en su segundo Emmy por el drama de NBC y más aún en su hija, la actriz y cantante Jasmine Cephas Jones.

Expresó alegría al enterarse que ambos hicieron historia en los Emmy como el primer padre e hija en ganar el mismo año. Ella fue galardonada a principios de esta semana por su actuación en la serie en formato corto #FreeRayshawn de Quibi.

Mi corazón simplemente explota cuando pienso en ella y veo el éxito que ha tenido, dijo.

Bateman, quien perdió por un papel como invitado en The Outsider, compite el domingo por su papel estelar en Ozark.

La serie limitada de HBO Watchmen encabeza la lista de nominados, con menciones para su estrella, la ganadora de tres Emmys Regina King. Schitt™s Creek y The Marvelous Mrs. Maisel están entre las candidatas a mejor serie de comedia, y Succession, Ozark y The Mandalorian a mejor serie de drama.

Jennifer Aniston y Steve Carell (The Morning Show), y Catherine O™Hara y Eugene Levy (Schitt™s Creek) son otros de los actores nominados. La estrella de Euphoria de 24 años, Zendaya, podría hacer historia como la persona más joven en ganar el premio a la mejor actriz de drama (Jodie Comer tenía 26 cuando ganó el año pasado por Killing Eve).

Los productores del espectáculo del domingo han dicho que podría haber problemas técnicos. Kimmel estará en el escenario del Staples Center en Los íngeles, donde se recibirán imágenes de 130 nominados desde sus casas u otros lugares en 10 países y 20 ciudades diferentes.

Las cosas no van a funcionar a la perfección todo el tiempo, dijo Ian Stewart, quien produce la ceremonia con Reginald Hudlin. Lo bueno es que tenemos a Jimmy Kimmel, quien ama la TV en vivo y el caos. Creo que de hecho él espera que algo salga mal, para ser honestos.

Morgan Freeman, Lin-Manuel Miranda, D-Nice, Patrick Stewart y Oprah Winfrey son algunos de los artistas que participarán en la velada, que también promete la rara aparición en vivo de una alpaca llamada Isabella.

Otras entregas de premios recientes, como los Premios BET y los ACM de la Música Country, respondieron a la pandemia con una mezcla de segmentos pregrabados y en vivo. Cómo salgan los Emmy el domingo podría influir sobre la temporada de premios de Hollywood.

