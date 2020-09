"A Rainy Day" de Woody Allen se estrenará en EEUU

Tras dos años engavetada, la película de Woody Allen A Rainy Day in New York ("Un día lluvioso en Nueva York") finalmente tendrá su estreno cinematográfico el mes entrante en Estados Unidos.

MPI Media Group y Signature Entertainment anunciaron el jueves que A Rainy Day in New York llegará el 9 de octubre a salas de cine del país. La cinta se rodó en 2017 e iba a estrenarse en 2018, pero Amazon Studios canceló sus planes tras una revaluación de Allen por el movimiento #MeToo.

Las alegaciones de su hija Dylan Farrow de que el cineasta abusó de ella de niña a principios de los años 90 recibieron renovada atención. Allen siempre lo negó y nunca fue imputado tras dos investigaciones separadas esa misma década.

Varios actores de A Rainy Day in New York se distanciaron del realizador. Timothée Chalamet y Selena Gómez anunciaron que donarían sus salarios del filme a Time™s Up y otras organizaciones. Amazon puso fin a su acuerdo de producción y distribución de cuatro películas con Allen. (El director demandó y ambas partes llegaron a un acuerdo).

A Rainy Day in New York se estrenó en Europa el año pasado y recaudó unos 21,5 millones de dólares en taquilla. Las reseñas fueron mayormente negativas. Variety dijo que se siente como un filme nacido de un profundo agotamiento creativo.

La película sigue a Gatsby Welles, un estudiante del Yardley College interpretado por Chalamet indeciso entre su novia periodista (Elle Fanning) y la hermana menor de un antiguo amor (Gómez).

MPI y Signature la estrenarán primero en ciudades selectas y luego a nivel nacional. Los cines en Nueva York permanecen cerrados.

Allen filmó el verano pasado Rifkin™s Festival, protagonizada por Christoph Waltz y Gina Gershon. La cinta se estrena el viernes en España en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.