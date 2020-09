Film "Antebellum" se centra en los horrores de la esclavitud

Janelle Monae dice que sintió mucha rabia e indignación al entrar a una antigua plantación de esclavos por primera vez para el rodaje del thriller psicológico Antebellum.

En la película, que se estrena el viernes, la cantante pop y actriz interpreta a una exitosa escritora contemporánea atrapada en distintas épocas alternas, entre ellas la aterradora realidad de una esclava fugitiva. Recordar el momento en que llegó a la plantación hace que se sensibilice.

A mis ancestros les robaron. No robaron esclavos o sirvientes; robaron médicos, robaron abogados, robaron músicos, robaron madres y padres, humanos que importaban, dijo.

Gran parte del terror en Antebellum está en su cruda representación de la violencia con la que eran tratados los esclavos. Monae espera que la película sirva como catalizador de discusiones sobre el racismo sistemático en una nación políticamente dividida. Dice que es esencial confrontar el dolor del pasado para poder entender la situación actual de los estadounidenses de raza negra, y abordar la brutalidad policial y la injusticia social.

No podemos hablar del presente y de todo lo que está pasando con la policía sin conocer el pasado y entender que en el sur (de Estados Unidos), durante la Guerra Civil, la primera institución policial era la misma patrulla que debía controlar, que debía monitorear a los esclavos libres, que debía matar, que debía discriminar a los esclavos libres, dijo Monae.

La cinta surgió a raíz de una pesadilla que el coguionista y codirector Gerard Bush tuvo tras la muerte de su padre. Se despertó recordando a esta mujer, Eden, que gritaba desesperadamente pidiendo ayuda y que en cierto modo se sentía interdimensional.

Quedé muy sensible con esa experiencia. Saqué mi libreta y tomé todos los apuntes de la pesadilla, dijo Bush.

Bush y el correalizador Christopher Renz dicen que usaron películas de terror de los años 70 como inspiración. Esperan perturbar a la audiencia presentando los horrores de la preabolición en el sur del país. El clásico de 1939 laureado con el Oscar Gone With the Wind (Lo que el viento se llevó) se convirtió en una piedra angular. Bush lo describe tanto como una película de terror como una pieza de propaganda realmente efectiva.

Fuimos tan lejos que obtuvimos los lentes de ˜Lo que el viento se llevó™ para filmar nuestra película y poder tener ese mismo arsenal que tenía como fin desinformar, corregir el registro, dijo Bush.

Además de Monae, el elenco incluye a Jack Huston, Eric Lange, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe y Jena Malone.

Al igual que ocurrió con muchas películas este año, la pandemia llevó a múltiples retrasos para el estreno de Antebellum. Bush destaca el significado de la fecha final: No lo hicimos deliberadamente, pero resulta que el 18 de septiembre es el aniversario de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850.

Dijo que entiende que el público se sentirá incómodo viendo el filme, pero que cree que los tiempos perturbadores exigen arte perturbador.

Debemos catalizar un diálogo nacional o continuar con el diálogo en torno al pecado original de este país. Creo que vamos a necesitar confrontarlo de frente y desmantelar el andamiaje que mantiene estas inequidades para poder construir algo nuevo más equitativo para todos, dijo el cineasta.