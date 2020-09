Biden pone "Despacito" y llena las redes sociales

El megaéxito Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee vuelve a estar en boca de todos.

Eso se debe a que el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden lo puso unos segundos en su teléfono celular durante un acto de campaña el martes por la noche en Florida, justo después de haber sido presentado por el propio Fonsi.

La imagen se hizo popular en redes sociales el miércoles cuando el presidente Donald Trump retuiteó un tuit con un video de Biden poniendo la canción. Sin embargo, el tema que se oye no es Despacito, sino uno del grupo N.W.A. que incluye letras denunciando abuso policial contra minorías.

Trump comenta en el tuit: China debe estar babeando. ¡No pueden creer esto! El post incluye un mensaje de Twitter advirtiendo que el contenido del video ha sido manipulado.

Portavoces de Biden calificaron el retuit de Trump como parte de las más de 20.000 mentiras y desinformación que surgen por parte del presidente de los Estados Unidos". También dijeron a la AP que se trata de otro intento desesperado (de Trump) de distraer de su total y completa incapacidad para liderar.

Biden puso unos segundos de la canción de Fonsi en un acto en Kissimmee, en Florida, para marcar el inicio del Mes de la Herencia Hispana. El candidato intenta aumentar su apoyo entre los hispanos del estado, quienes podrían decantar la balanza hacia demócratas o republicanos. Florida es un estado muy reñido electoralmente.

Portavoces de Trump no respondieron un mensaje de The Associated Press solicitando declaraciones sobre el retuit del presidente. El equipo Latinos For Trump, sin embargo, emitió un video el miércoles por la tarde en el que se oye Despacito y se ve a Biden tocar los hombros de varias mujeres por detrás y besarles la cabeza.

De hecho, ˜Despacito™ es la perfecta canción para Joe Biden, dicen el texto que acompaña al video.

El candidato demócrata ha sido criticado en el pasado por acercarse demasiado y expresar muestras exageradas de cariño en público a mujeres.

Por otro lado, Fonsi alabó a Biden en Twitter, calificándolo como un gran líder.

Ha demostrado su respeto y admiración por la comunidad latina y por PR (Puerto Rico) durante muchos años. Es hora que tengamos a un presidente que nos trate con la dignidad que nos merecemos!, escribió el cantante.

El hecho de que Biden haya puesto el hit del 2017 en su teléfono mientras movía un poco las caderas fue criticado por algunos en redes sociales que calificaron su actitud de complaciente. A otros, sin embargo, les pareció bien.

A los latinos nos encanta la música, nos encanta celebrar, dijo Natascha Otero-Santiago, una voluntaria que lidera el grupo Boricuas for Biden. La hispana dijo que oír la canción en el acto del martes dio un toque alegre al evento.

_____________

La periodista de AP Adriana Gómez Licón contribuyó a este despacho desde Miami.