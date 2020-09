Trump niega haberle restado importancia al coronavirus

El presidente Donald Trump negó el martes que le haya restado importancia a la amenaza del coronavirus a principios del año, a pesar de la existencia de una grabación en la que se le escucha diciendo precisamente eso.

Cuestionado por un votante indeciso durante un foro televisado sobre por qué no promovió de manera más agresiva el uso de mascarillas para reducir el contagio de la enfermedad, el mandatario continuó expresando sus dudas sobre las conclusiones de la comunidad científica de su propio gobierno que recomiendan firmemente el uso de cubrebocas.

Hay personas que no creen que las mascarillas sean buenas, dijo Trump.

El evento, organizado por George Stephanopoulos de ABC News, fue una especie de entrenamiento dos semanas antes de que se enfrente al candidato demócrata Joe Biden en el primer debate presidencial.

La asamblea, grabada en el National Constitucion Center de Filadelfia, consistió en Trump respondiendo a preguntas de una audiencia de apenas 21 votantes en cumplimiento con las normas locales y estatales para combatir al coronavirus. El evento significó la primera ocasión en varios meses en que el presidente enfrenta cuestionamientos directos de los votantes, y una oportunidad para poner a prueba su mensaje antes de los cruciales debates.

Trump intentó refutar su propia declaración en la que admitió al periodista Bob Woodward que deliberadamente le restó importancia al momento de hablar de la amenaza del COVID-19 ante el pueblo estadounidense a principios de este año. A pesar de que se difundió el audio de sus comentarios, Trump afirmó: Bueno, sí, no le resté importancia. De hecho, de muchas maneras, le di demasiada importancia, en términos de acciones.

Mis acciones fueron muy fuertes, añadió el mandatario. No intento ser deshonesto. No quiero que la gente entre en pánico.

Trump también insistió en que no se equivocó al elogiar la respuesta de China ante el virus en enero y febrero, señalando que confió en el mandatario chino Xi Jinping. Me dijo que estaba bajo control, que todo estaba controlado y resultó que no era cierto, declaró Trump.

Trump ha sido inusualmente discreto sobre sus preparativos de cara al primer debate, programado para el 29 de septiembre en Cleveland. El martes, dijo a Fox News que cree que su trabajo rutinario es el mejor entrenamiento para sus tres enfrentamientos programados con Biden.

Bueno, me preparo todos los días haciendo lo que hago, dijo el mandatario. Destacó que el lunes estuvo en California y que antes de eso visitó otros estados para dejar en claro que ha realizado más giras que Biden.