CBS All Access de ViacomCBS ahora será Paramount Plus

ViacomCBS cambiará el nombre de su servicio de streaming CBS All Access por Paramount Plus, que debutará a principios del próximo año con nueva programación original.

La compañía ha estado trabajando en su expandido servicio de streaming desde febrero, cuando el director ejecutivo Bob Bakish dijo que planeaban agregar contenido sustancial a CBS All Access tomando material de algunas de sus plataformas mediáticas.

El nuevo servicio incluirá programas de los canales BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, otras marcas de Paramount Pictures y ViacomCBS, además de todo lo que ya ofrece CBS All Access.

CBS y Viacom unieron fuerzas en agosto, diciendo que podían competir mejor unidas en el cada vez más competitivo mercado del streaming.

CBS fue una de las primeras compañías mediáticas que lanzó su propio servicio de streaming. Su servicio por 6 dólares mensuales, CBS All Access, incluye programación original como la nueva serie de Star Trek (Viaje a las estrellas) y una nueva versión de The Twilight Zone (La dimensión desconocida). También ofrece programas viejos y otros que se transmiten actualmente por televisión.

Paramount Plus entra a un campo cada vez más concurrido. Disney lanzó el año pasado su servicio por 7 dólares al mes, Disney Plus. Este año, NBCUniversal de Comcast lanzó Peacock, que tiene una opción gratuita con anuncios comerciales; y WarnerMedia de AT&T debutó con el servicio HBO Max, por 15 dólares mensuales. Muchas compañías mediáticas tradicionales buscan apartar a los clientes de Netflix y Amazon mientras más gente deja las suscripciones de cable.

Los nuevos programas originales de Paramount Plus incluirán The Offer, una serie sobre la realización de The Godfather (El padrino), un nuevo Behind the Music de MTV, un drama de espionaje llamado Lioness, una reposición de la comedia dramática de BET The Game, y una serie sobre crímenes de la vida real llamada The Real Criminal Minds.