Morelia tendrá versión híbrida, México es invitado de honor

Aún no se anuncian los detalles del programa, pero el Festival Internacional de Cine de Morelia se realizará de manera híbrida y tendrá a México como invitado de honor.

En años anteriores el festival ha recibido a grandes figuras internacionales como Quentin Tarantino, Juliette Binoche y Robert Redford, pero debido a la pandemia de coronavirus, esta edición se enfocará en su misión principal: impulsar a las nuevas generaciones de cineastas mexicanos.

Nos estamos abocando únicamente a lo mexicano, va a ser un festival 100% nacional y toda la parte internacional va a pasar a un segundo término, dijo la directora del festival, Daniela Michel, en una entrevista reciente por videollamada con The Associated Press. Tendremos alguno que otro estreno internacional, pero no tenemos ningún invitado internacional.

Para evitar aglomeraciones, la 18va edición de Morelia será de cinco días en lugar de 10, del 28 de octubre al 1 de noviembre, y combinará funciones presenciales y digitales.

La cinta inaugural será Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, que llega a su 20o aniversario en 2020.

Mientras que el largometraje de ficción Amalgama de Carlos Cuarón, así como los documentales Yermo de Everardo González y Ciudad de Maya Goded, Julio Hernández Cordón, Nuria Ibáñez y Carlos F. Rossini, son algunos de los 91 filmes en competencia para la presente edición.

La pandemia no disminuyó el número de participantes. El calendario se ajustó, explicó Michel, reduciéndolo a una sola función por filme y en una sola sede: Cinépolis Centro. También habrá funciones al aire libre en la Plaza Benito Juárez de Morelia.

Los seguidores virtuales tendrán acceso gratuito a múltiples películas a través de las plataformas de streaming Cinépolis Klic y FilminLatino. El Canal 22 de televisión transmitirá algunos de los de los filmes del festival.

Al comienzo de la cuarentena, Morelia lanzó la iniciativa en línea FICM Presenta para ofrecer al público gratuitamente cintas mexicanas galardonadas en sus ediciones anteriores, incluyendo largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes mexicanos. La recepción muy favorable, con 3,8 millones de espectadores.

Cuando vi ese número me dio mucha esperanza y alegría. Dije, ˜mucha gente estará, esperamos, viendo desde sus computadoras el festival™, dijo Michel.

Los largometrajes mexicanos de ficción y documentales podrán verse en una plataforma especial con 1.000 cupos y estarán disponibles únicamente en México, con la idea de que puedan eventualmente exhibirse en cines comerciales. Muchos otros materiales se podrán ver gratuitamente sin cupo limitado dentro y fuera de México.

Este año, Morelia recibió el mayor número de cortometrajes en la convocatoria, de los cuales 60 fueron seleccionados.

Me impresionó, dijo Michel. Pensaba ˜no se va a inscribir nadie™... pero para mi sorpresa hubo más personas inscritas y nos llegaron realmente materiales buenísimos.

Señaló que ella misma ve cerca del 75% de las obras presentadas para consideración. Este año se presentaron más de 700 trabajos.

En cuanto al número de directoras, dijo que del total de trabajos inscritos cerca del 24% fueron dirigidos por mujeres. Una forma de reducir esta disparidad, señaló, sería logrando que más mujeres ingresaran, y egresaran, de las escuelas de cine.

Por eso me da gusto que el CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica) está haciendo que haya la mitad de mujeres estudiando, dijo. Si hay una mayoría de hombres estudiando cine, a la hora de la hora sólo (cerca) del 15% de mujeres van a competir.

En el pasado, Morelia ha presentado películas de calidad dirigidas por mujeres como La camarista de Lila Avilés y Bellas de noche de María José Cuevas, ambas premiadas en el festival. Este año, un 38% de la selección fue dirigida por realizadoras, incluyendo los largometrajes mexicanos Sin señas particulares de Fernanda Valadez y Todo lo invisible de Mariana Chenillo, y los documentales mexicanos Kuxlejal (Vida) de Elke Franke y La mami de Laura Herrero Garvín.

Los organizadores del festival están ajustando detalles para su premiación. Aún están por definir si será virtual o presencial y definitivamente sería con un menor número de asistentes. También están analizando cambiar de sede y realizarla al aire libre en vez de en el Teatro Ocampo de Morelia, y en horario matutino.

La iniciativa Impulso Morelia, que ayuda a completar trabajos cinematográficos en diversas fases de edición y postproducción para darles una mayor visibilidad internacional, recibió un máximo histórico de 90 trabajos para consideración.

Además, entre las recientes candidatas al premio Ariel del cine mexicano, el Festival de Morelia brilló como un importante propulsor con Ya no estoy aquí y Esto no es Berlín, ambas entre las más nominadas. La primera recibió el premio al mejor largometraje mexicano en Morelia 2019; la segunda, el apoyo de Impulso Morelia.