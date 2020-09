Atwood será honrada con el premio literario de Dayton

La autora Margaret Atwood considera que el rasgo desafiante de Estados Unidos es la defensa del país contra el tipo de futuro totalitario y aterrador que retrata para el país en The Handmaid™s Tale (El cuento de la criada).

Apostaría por la necedad estadounidense y el rechazo a subordinarse, dijo a The Associated Press. Así que no creo que tendremos gente marchando en fila india fácilmente ... se podría hacer, pero sería difícil.

La autora ilustró la situación con un chiste sobre las diferencias entre los canadienses y los estadounidenses.

¿Cómo sacas a 100 canadienses de una piscina?, dijo. Les dices: ˜canadienses ¡fuera de la piscina!™.

Pero en el caso de 100 estadounidenses dices: estadounidenses, por 40ª vez ¡salgan de la piscina!™

Los representantes del Premio Literario de la Paz Dayton anunciaron el lunes que Atwood es la ganadora de un premio a la trayectoria que celebra el poder de la literatura para fomentar la paz, la justicia social y la comprensión. El Premio Richard C. Holbrooke al Mérito Destacado lleva el nombre del diplomático estadounidense que negoció el acuerdo de paz de la Guerra de Bosnia en 1995 alcanzado en Dayton, Ohio.

Atwood, una autora prolífica de poesía ficción, no ficción, ensayos libros de cómic y recientemente tuits, ha generado una nueva ola de reconocimiento por su popular novela de 1985 sobre un futuro distópico en el que las mujeres están sometidas después de que fuera derrocado el gobierno de Estados Unidos.

Algunos lectores de The Handmaid™s Tale ven en los líderes de la autoritaria Gilead similitudes con el ascenso del republicano Donald Trump a la presidencia en la elección de 2016. La adaptación para televisión en Hulu protagonizada por Elisabeth Moss generó todavía más comentarios y llevó a que mujeres se pusieran capas rojas y gorros blancos, como eran retratadas en el libro y en la serie, durante manifestaciones.

Atwood dijo que las ventas de su libro aumentan cerca de las elecciones, pero realmente crecieron después de la elección de 2016 y aumentaron mucho, mucho, mucho cuando la serie de Hulu se creó en 2017.

La serie ha sido un éxito popular y entre la crítica.

Por suerte para mí está bien hecha, dijo Atwood, quien tuvo un cameo en el que le dio una bofetada al personaje de Moss, Offred. Estoy bastante consciente que pudo haber salido muy mal.

Sharon Rab, fundadora y presidenta de la Fundación Premio Literario de la Paz Dayton, elogió a Atwood por su éxito popular con una literatura que también educa a la gente para buscar justicia social y otros temas ambientales.

Margaret Atwood sigue recordándonos que ... cualquier cosa puede ocurrir en cualquier lugar ante las circunstancias correctas, y en este momento, el desprecio por las instituciones democráticas va en aumento, sus lecciones son más importante que nunca, escribió Rab en un correo.

Aunque no todos sus libros contribuyen a la paz y la concordia, dijo Atwood, la ficción puede ayudar a la gente a aprender cómo es ser una persona diferente de nosotros mismos, para que eso te pueda llevar a tener más empatía con la gente que no es exactamente como tú.

La pareja de la escritora residente en Toronto, el novelista Graeme Gibson, murió a los 85 años en septiembre de 2019. Atwood, de 80, dijo que trató de mantenerse ocupada y distraída tras la pérdida, haciendo promoción de libros y otros viajes hasta que la pandemia la dejó varada en marzo. Desde entonces ha firmado miles de folletos y libros para ayudar a los vendedores independientes de libros, además de dar pláticas vía Zoom.

Se considera una realista, pero del lado optimista, porque si eres pesimista, no haces nada ... creo que la gente que es realista pero inclinada hacia el optimismo es la que realmente trata de cambiar la dirección.

Atwood también considera que la gente está alerta de los peligros de socavar la constitución estadounidense.

Eso es lo que está entre ti y una dictadura absolutista, dijo.

Atwood publicó su primer libro de poesía Double Persephone (Perséfone doble) en 1961, y sus otros libros incluyen Cat™s Eye (El ojo de gato) de 1988, Alias Grace (1996), The Blind Assassin (El asesino ciego del 2000, y The MaddAddam Trilogy (Trilogía MaddAddam) de 2003-2013. The Testaments (Los testamentos), su secuela a The Handmaid™s Tale de 2019 rápidamente se sumó a sus libros más vendidos.

El premio Dayton a la trayectoria está dotado de 10.000 dólares. Entre los galardonados anteriores destacan Studs Terkel, Taylor Branch, John Irving, Gloria Steinem y Elie Wiesel.

La ceremonia de los premios, originalmente prevista para octubre, será reprogramada para la primavera de 2021 por precauciones por la pandemia. Atwood estará acompañada por los ganadores de los premios 2020 en las categorías de ficción y no ficción, los finalistas de esos premios serán anunciados el próximo mes.

