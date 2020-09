EEUU: Cambio climático está casi ausente de campaña política

para que Estados Unidos deje los combustibles fósiles y reduzca drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

No es sorprendente que Trump no esté hablando sobre el hecho de que Estados Unidos está literalmente en llamas bajo su mandato, pero, ¿por qué Biden no lo hace?, dijo Rebecca Katz, una estratega política que ha trabajado con aspirantes demócratas al Congreso que respaldan la medida. El hecho de que los demócratas no vinculen lo que está ocurriendo en la costa oeste con el fracaso de Trump con respecto al cambio climático es simplemente negligencia política".

__

Madhani reportó desde Chicago y Weissert desde Washington.