EEUU: Mujer vota topless porque su camiseta era anti-Trump

Una votante a la que se le dijo que no podía portar una camiseta anti-Donald Trump en una casilla electoral porque violaba las normas simplemente se la quitó y sufragó con el torso desnudo.

La mujer ingresó a la casilla en Exeter, Nueva Hampshire, en las primarias del martes con una camiseta impresa con la leyenda McCain Hero, Trump Zero ("McCain héroe, Trump cero"), en referencia al republicano John McCain, que falleció en 2018. Paul Scafidi, que ejerce la posición de moderador de la localidad, le dijo que no podía portar una prenda que se refiriera a un candidato político mientras votaba, reportó Seacoastonline.com, que no proporcionó el nombre de la mujer.

Trump no aparecía en la boleta del martes, en la que se elegía a aspirantes a la gobernación y al Congreso.

La mujer hizo notar que una votante cerca de allí traía una camiseta con la imagen de la bandera estadounidense, señaló Scafidi, ante lo cual él respondió que la bandera no representaba propaganda electoral.

Entonces la mujer le preguntó si él quería que ella se quitara la camiseta. No traía ninguna prenda debajo.

Le dije que mejor no", señaló Scafidi. Pero se la quitó tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Entonces todo el mundo en el sitio quedó estupefacto, y ella se alejó, y le permití votar".

Después de sufragar, indicó el funcionario, la mujer se volvió a poner su camiseta y se fue. Había unos 15 electores más, agregó, y dijo que no vio que estuviera presente ningún niño.

Scafidi podría haber hecho que la detuvieran por infringir la ley estatal de indecencia, señaló, pero no quería que la situación se exacerbara, y teníamos cosas más importantes de qué preocuparnos; teníamos que hacer que 2.000 personas votaran sin problemas, y recibir y contar 2.000 boletas de voto en ausencia".