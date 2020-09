Asamblea aprueba fondos para combatir pobreza en El Salvador

y al nuevo Hospital El Salvador únicamente le aprobaron 15 de los 30 millones que se había pedido.

El futuro de FOMILENIO II sigue en el limbo porque no está claro si el decreto será sancionado por el presidente Nayib Bukele, quien lo calificó de inconstitucional e ilegal, y aseguró en un tuit que los diputados no pueden hacer sus propias asignaciones presupuestarias.

No es la primera vez que el mandatario tiene roces con el legislativo.

Esto es ilegal e inconstitucional, ya que se inventaron una tercera votación que no existe en la Constitución. Están asignando fondos que solo le corresponde al Ministerio de Hacienda, están mandando a la quiebra a FOMILENIO, sostuvo el diputado Guillermo Gallegos, del conservador partido Gran Alianza por la Unidad Nacional.

El país tenía como plazo el 9 de septiembre para realizar el desembolso faltante. Mientras tanto, se está a la espera de que el Congreso estadounidense decida si extiende o no el límite para que continúe el proyecto, que registra un retraso debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La gerencia de comunicaciones de FOMILENIO II explicó previamente a la AP que el vencimiento del plazo es para el uso de fondos MCC no para el uso de los fondos de contrapartida del gobierno de El Salvador (GOES). Las actividades pendientes serían financiadas con los fondos GOES.