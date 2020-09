Legislador noruego postula a Trump para Nobel de la Paz

Un legislador noruego de ultraderecha anunció el miércoles que postuló al presidente estadounidense Donald Trump para el premio Nobel de la Paz 2021 por sus gestiones en Medio Oriente.

Christian Tybring-Gjedde, legislador por el Partido Progreso, dijo que se debe reconocer a Trump por su trabajo en pro de un acuerdo de paz entre Emiratos írabes Unidos e Israel que abre el camino posiblemente hacia la paz en Medio Oriente.

No importa cómo actúa en su país y lo que dice en las conferencias de prensa, Trump decididamente tiene una posibilidad de obtener el Premio Nobel de la Paz, dijo Tybring-Gjedde, a The Associated Press.

Donald Trump cumple con los criterios para el premio, añadió.

Tybring-Gjedde y otro legislador noruego postularon a Trump para el premio en 2018 debido a sus esfuerzos para reconciliar las dos Coreas.

Cualquier legislador nacional puede postular un candidato al Premio Nobel de la Paz.

El estudio de los candidatos y la elección del ganador se realiza en Noruega, a diferencia de los otros premios Nobel, otorgados en Suecia. Las postulaciones deben llegar al Comité Nobel noruego antes del 1 de febrero.

El comité noruego no hace declaraciones públicas sobre los postulados. Bajo sus normas, la información debe permanecer secreta durante 50 años.

Cabe esperar que el Comité Nobel pueda tener en cuenta lo realizado por Trump internacionalmente y que no tropiece contra los prejuicios arraigados contra el presidente de Estados Unidos, dijo Tybring-Gjedde en un mensaje por Facebook.