México usó fondos para Centroamérica para contener migración

que estaban invitando a la gente a autodeportarse sin la información necesaria y sin explicarles las repercusiones de una decisión que les puede impedir seguir con su proceso de asilo en Estados Unidos o México.

El hecho de que el gobierno mexicano desviara los fondos designados para enfrentar los factores económicos que impulsan la migración a Estados Unidos al traslado de los solicitantes de asilo del norte al sur de México y a mejorar las condiciones en los centros de detención es una señal clara de cómo la administración de López Obrador cambió sus prioridades migratorias en respuesta a las demandas del gobierno de Trump, denunció Meyer.

En marzo pasado, ese programa migratorio ideado por Trump de retorno de solicitantes de asilo se paralizó, pero continuaron las devoluciones, en este caso más inmediatas y tanto de centroamericanos como de mexicanos, como parte de las medidas supuestamente necesarias para evitar la transmisión del coronavirus.

En abril de 2020, en medio de la pandemia, el gobierno mexicano destinó 16 millones de pesos a apoyo para Traslado terrestre, gratuito y voluntario de personas en territorio nacional, el mismo epígrafe y prácticamente el mismo monto del proyecto destinado el año pasado a mover hacia el sur a solicitantes de asilo. En esas fechas, AP constató que continuaba el movimiento de migrantes en autobuses desde la frontera norte al límite con Guatemala donde algunos eran abandonados y quedaron varados semanas porque las fronteras estaban cerradas como medida para frenar el coronavirus.

Según una lista proporcionada por la AMEXCID, el fondo -oficialmente llamado Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe- ha destinado desde 2011 casi 150 millones de dólares a proyectos en 11 países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Belice, Costa Rica, Haití, El Salvador o Jamaica.

De esa cantidad, y según el desglose de la AMEXCID, el actual gobierno aprobó en 2019 62 millones para dos de sus principales programas sociales en El Salvador y Honduras: uno de apoyo al campo -Sembrando vida- y otro para jóvenes de esos países. Ambos están dirigidos a inyectar recursos para generar empleos y, según la carta remitida a AP el martes por la tarde, se han reclutado a 9,908 personas centroamericanas en el marco de estos programas.

El resto de los recursos gestionados por la actual administración, casi 32 millones de dólares, fue para los proyectos vinculados a la migración y a programas destinados a enfrentar la pandemia por COVID-19.

La cancillería no informó sobre el monto original del fondo pero indicó que ya no tiene recursos disponibles y que en mayo el gobierno federal ordenó su extinción como parte de la decisión de López Obrador de eliminar muchos fideicomisos por considerarlos potenciales focos de corrupción. No obstante, agregó que el cierre del fondo puede llevar años, hasta que concluyan todos los compromisos adquiridos.

Es claro que se distorsionó el objeto originario de este fondo y también es claro que no tenemos suficiente información del ejercicio del gasto, resumió Guillén, el exresponsable de Migración en México.

___

Contribuyó con esta nota el periodista de The Associated Press E. Eduardo Castillo