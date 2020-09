Presidente BID avisa del peligro del populismo tras pandemia

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, avisó el martes sobre los peligros del populismo que podría surgir el año que viene y en 2022 en Latinoamérica debido a desigualdades sociales que hayan aumentado en la pandemia.

En una conferencia organizada por el foro investigativo y de debate Americas Society/Council of the Americas, Moreno dijo que hasta que haya una vacuna contra el COVID-19 y la gente se vacune, la normalidad podría tardar en llegar al menos un año y, después de eso, muchas elecciones están previstas en la región.

Es muy fácil volver a las antiguas costumbres. ¿Y cuales son esas viejas costumbres? Pues que la desigualdad siempre germina en populismo", señaló en la conferencia, realizada de forma remota debido a la pandemia.

Moreno destacó entonces la importancia de distribuir fondos hacia los sectores más desfavorecidos.

Tenemos que ver cómo de eficientes son estos gastos. Hay muchos gastos que no son eficientes. Muchas veces dinero que debería ir a los más pobres no llega a los más pobres, dijo Moreno en inglés.

El presidente del BID habló en momentos de cierta polémica sobre su sucesión. Tras 15 años como líder de la institución, Moreno, de nacionalidad colombiana, dejará el puesto a finales de septiembre. Hace unos meses, el gobierno estadounidense anunció que postularía para el puesto a Mauricio Claver-Carone, el principal funcionario de la Casa Blanca para América Latina.

Estados Unidos intenta romper así una tradición de seis décadas en la que el titular de esa institución financiera siempre ha surgido de candidatos de la región.

El mes pasado varios países, entre ellos México y Chile, pidieron la postergación de las elecciones debido a la polémica. La cuestión no fue tocada el martes en la conferencia de la Americas Society/Council of the Americas, en la que las preguntas sólo fueron permitidas a miembros de la organización.