Lloyd Webber: "Estamos en el punto de no retorno"

Andrew Lloyd Webber dijo a legisladores británicos que las artes están en el punto de no retorno e instó al gobierno a fijar una fecha para que los teatros puedan reabrir.

El compositor de The Phantom of the Opera (El fantasma de la ópera) habló sobre las dificultades de montar espectáculos con las normas de distanciamiento social y hacerlos rentables, señalando que muy pocos se ganan la lotería como Hamilton, The Lion King (El rey león) o The Phantom.

Sencillamente tenemos que reabrir y tener operativo nuestro sector de las artes... Estamos en el punto de no retorno, realmente, dijo por video al Comité de Plataformas Digitales, Cultura, Medios y Deporte del Parlamento. Habrá un punto en el que realmente no podremos seguir más. El teatro es un negocio increíblemente laborioso. De muchas maneras, montar una obra es casi un acto de amor.

Agregó las obras de teatro no son como el cine, no pueden simplemente abrir el edificio.

En julio, la compañía de Lloyd Webber montó un concierto piloto con la cantante soul Beverley Knight en el London Palladium para probar medidas de seguridad en la era del coronavirus como separar al público en grupos y el uso obligatorio de cubrebocas. El jefe del teatro esperaba que la presentación pudiera mostrar cómo los teatros se pueden abrir al 100% de su capacidad de manera segura.

Al preguntarle si tenía un mensaje para el gobierno británico, Lloyd Webber dijo: Dennos una fecha para reabrir.