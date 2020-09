Trump niega haber llamado "perdedores" a soldados muertos

El presidente Donald Trump rechazó airadamente un reporte de que hizo comentarios despectivos sobre los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que fueron capturados o murieron en batalla, incluso refiriéndose en 2018 a los soldados norteamericanos que están enterrados en el cementerio estadounidense de Aisne-Marne, en Francia, como perdedores y bobos.

¡Estas son más noticias falsas inventadas dadas por fracasados repugnantes y celosos en un intento vergonzoso de influir en las elecciones de 2020!, tuiteó Trump el jueves por la noche.

Las aseveraciones fueron reportadas primero por The Atlantic. Un alto funcionario del Departamento de Defensa con conocimiento de primera mano de los eventos y un alto oficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos a quien se le informó sobre los comentarios de Trump confirmaron algunas de las declaraciones a The Associated Press, entre ellos los comentarios de 2018.

La Casa Blanca montó rápidamente una defensa concertada del presidente, mientras el equipo de campaña de Trump y sus aliados acudieron a las redes sociales y dieron entrevistas para atacar el reporte.

En el artículo, funcionarios de defensa dijeron que Trump hizo sus comentarios al excusarse de una visita al cementerio ubicado a las afueras de París durante una reunión luego de su informe diario la mañana del 10 de noviembre de 2018.

Miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto informaron a Trump que la lluvia significaba un viaje riesgoso en helicóptero al cementerio, pero que podrían ir en automóvil. Trump respondió diciendo que no quería visitar el cementerio porque estaba lleno de perdedores, dijo el funcionario, que habló bajo condición de no ser identificado debido a que no estaba autorizado a hablar del tema de manera pública.

La Casa Blanca atribuyó la cancelación de la visita al mal tiempo.

En otra conversación durante el viaje, Trump se refirió a los 1.800 infantes de Marina que murieron en la batalla de Belleau Wood de la Primera Guerra Mundial como unos bobos por perder la vida, de acuerdo con el reporte de The Atlantic.

Trump, quien viajó a Pensilvania el jueves, dijo a los periodistas después de su regreso a Washington que el reporte publicado por The Atlantic era una situación vergonzosa de una revista terrible.

Yo estaría dispuesto a jurar por cualquier cosa que nunca dije eso sobre nuestros héroes caídos, dijo Trump a los periodistas, reunidos en la pista en la oscuridad. No hay nadie que los respete más. Ningún animal -nadie- ¿qué animal diría tal cosa?, agregó.

Trump también reiteró la explicación de la Casa Blanca de por qué no visitó el cementerio. El helicóptero no pudo volar, dijo, debido a la lluvia y la niebla. El Servicio Secreto me dijo que no podía hacerlo... Nunca habrían podido hacer que la policía y todos los demás hicieran una fila para que un presidente pasara por un área muy concurrida y congestionada.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el jueves: Si las revelaciones publicadas hoy en The Atlantic resultan ciertas, son otra muestra de las profundas diferencias que tenemos el presidente Trump y yo sobre el papel del presidente de Estados Unidos.

Deber, honor, patria, esos son los valores que impulsan a nuestras tropas, dijo en un comunicado difundido la noche del jueves, añadiendo que, de resultar electo, me aseguraré de que nuestros héroes estadounidenses sepan que cuentan conmigo y honraré su sacrificio, siempre. El hijo de Biden, Beau, sirvió en Irak entre 2008 y 2009.

El funcionario de Defensa también confirmó a la AP los reportes publicados en The Atlantic acerca de que el Día de los Caídos en Guerras de 2017, Trump acompañó a su jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, al Cementerio de Arlington a visitar la tumba del hijo de Kelly, Robert, quien murió en 2010 en Afganistán, y le dijo a Kelly: No lo entiendo, ¿ellos qué ganaban?

The Atlantic, citando a fuentes con conocimiento de primera mano, también reportó que Trump no quería apoyar el funeral de agosto de 2018 para el senador republicano John McCain, un condecorado veterano de la Marina que pasó varios años como prisionero de guerra en Vietnam, alegando que fue un perdedor. También reportó que a Trump le molestó que se izaran las banderas a media asta en honor de McCain, y que manifestó: ¿Por qué demonios hacemos eso? El tipo era un maldito perdedor.

En 2015, poco después de presentar su candidatura presidencial, Trump arremetió públicamente contra McCain, diciendo: No es un héroe de guerra. Añadió: Prefiero a la gente que no fue capturada.