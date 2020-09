¿Cómo ha golpeado la pandemia a la educación ecuatoriana?

deben enfrentar, pues la educación virtual implica un desafío pedagógico, social, económico y hasta de idioma para muchos maestros y alumnos.

María Tipanluisa, de 34 años y madre de una niña y dos chicos de edad escolar, vive en la comunidad indígena de Cangahua, 150 kilómetros al noreste de Quito. Nos hace falta todo: computadora, internet. No entendemos nada de cómo van a enseñar a los guaguas (hijos)", dijo a The Associated Press. "Nos toca caminar 15 minutos para buscar un sitio donde hay internet, queremos que el gobierno nos dé internet.

A su vez, Remigia Tipán, abuela de niños en edad escolar, acotó: en vez de aprender español, nos tocó aprender inglés para poder ayudar a los hijos con la educación por computadora. En donde vive se habla mayoritariamente el quichua.

Alrededor de 1,8 millones de estudiantes de la región andina y la amazonia iniciaron el martes un nuevo período escolar. Hasta el año pasado asistían a unas 6.000 escuelas y colegios estatales y privados, aunque ahora su educación será virtual con el acompañamiento de casi 100.000 profesores.

Marianela Coello, profesora de la escuela estatal Arturo Freire de 50 años, es una de las docentes dependientes del Estado que deben hacer grandes esfuerzos para sobrevivir cobrando su salario cada dos meses, pero además disponer constantemente de internet y telefonía celular para dictar clases. Ella trabaja en una población rural, a una hora de Quito, llamada Tababela.

Estoy sumamente endeudada, debo a todo el mundo pero además no podemos dejar de pagar el internet, el celular y luz para el trabajo docente, dijo a la AP. Detalló que tengo 40 estudiantes y solo 26 tienen internet. Al resto les mando tareas por WhatsApp, pero después de las cinco de la tarde, cuando los papás llegan a casa y les prestan el celular, a otros les voy dejar las tareas a la casa.

Según UNICEF, el 37% de los hogares en Ecuador tiene acceso a internet, pero la situación de las familias rurales es más compleja porque tan solo el 16% cuenta con ese servicio, ahora indispensable para la educación.

Además de la educación a través de internet, los estudiantes disponen del programa gubernamental Aprendemos juntos en casa, con material pedagógico en español y 13 idiomas indígenas. Esa iniciativa es transmitida por una cadena de 160 canales de televisión, 1.000 radios comunitarias y un portal virtual.

No obstante, el exministro de Educación y docente de la universidad Católica, Milton Luna, afirmó a la AP que el 70% de los estudiantes tienen contacto con los profesores a través del WhtasApp y no a través del resto de plataformas como radio y televisión, que han sido poco usadas.

Añadió que Ecuador no es diferente a la mayoría de países de América Latina en educación. Atraviesan grandes problemas que vienen aparejados a la pandemia, como la crisis económica, la falta de conectividad y la falta de recursos pedagógicos para la nueva realidad de educación virtual, porque no se trata de hacer lo mismo que hacía un profesor que estaba presente en el aula, pero ahora en una pantalla .

El año escolar en Ecuador se cumple mediante dos quimestres, que se prolongarán hasta junio de 2021, luego de que se suspendieran abruptamente el 12 de marzo por la pandemia de coronavirus, cuatro días después el gobierno decretara un severo confinamiento de tres meses.

La analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Betty Espinosa, expresó a la AP que hay un golpe a la educación, sobre todo en la ruralidad, porque las escuelas eran lugares a los que se iba no sólo a aprender, sino también eran centros de organización social donde los padres se relacionan y colaboran, Los niños no solo aprendían conocimientos, sino que desarrollaban habilidades y comportamientos sociales, ahora nada de eso es posible.

Si no hay cambios importantes, la educación en Ecuador tendrá un retroceso de al menos 20 años, añadió.

El coronavirus ha causado 107.404 contagiados, 6.648 muertos y 3.751 probables fallecidos por ese virus en este país.

Solano reportó desde Quito.