Reporte: Trump llamó "perdedores" a soldados muertos

Un nuevo reporte detalla múltiples instancias en las que el presidente Donald Trump hizo comentarios despectivos sobre miembros del Ejército de Estados Unidos que fueron capturados o murieron, incluso refiriéndose en 2018 a los soldados estadounidenses que murieron en combate y están enterrados en el Cementerio Estadounidense Aisne-Marne de Francia como perdedores y bobos.

Las acusaciones fueron reportadas en primera instancia por The Atlantic. Un alto funcionario del Departamento de Defensa con conocimiento de primera mano de los eventos confirmó algunas de las declaraciones a The Associated Press, incluyendo los comentarios de 2018.

El funcionario de defensa dijo que Trump hizo los comentarios al excusarse de una visita al cementerio ubicado a las afueras de París durante una reunión luego de su informe diario la mañana del 10 de noviembre de 2018.

Miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto informaron a Trump que la lluvia significaba un riesgo para realizar el viaje en helicóptero al cementerio, pero que podían ir en automóvil. Trump respondió diciendo que no quería visitar el cementerio porque estaba lleno de perdedores, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a discutir el tema de manera pública.

La Casa Blanca atribuyó la cancelación de la visita al mal clima.

En otra conversación durante el viaje, Trump se refirió a los 1.800 infantes de Marina que murieron en la batalla de Belleau Wood de la Primera Guerra Mundial como unos bobos por perder la vida, de acuerdo con el reporte de The Atlantic.

Este reporte es evidentemente falso, señaló la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca Alyssa Farah. El presidente Trump tiene al Ejército en la más alta estima. Ha demostrado su compromiso con ellos en cada oportunidad: cumpliendo su promesa de dar a nuestras tropas el tan necesario aumento de sueldo, incrementando el gasto militar, promulgando reformas cruciales en pro de los veteranos y brindando apoyo a los cónyuges de militares. Estas anécdotas anónimas no están basadas en hechos y son ficción ofensiva.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el jueves: Si las revelaciones publicadas hoy en The Atlantic resultan ciertas, son otra muestra de las profundas diferencias que tenemos el presidente Trump y yo sobre el papel del presidente de Estados Unidos.

Deber, honor, patria, esos son los valores que impulsan a nuestras tropas, dijo en un comunicado difundido la noche del jueves, añadiendo que, de resultar electo, me aseguraré de que nuestros héroes estadounidenses sepan que cuentan conmigo y honraré su sacrificio, siempre. El hijo de Biden, Beau, sirvió en Irak entre 2008 y 2009.

El funcionario de Defensa también confirmó a la AP los reportes publicados en The Atlantic acerca de que el Día de los Caídos en Guerras de 2017, Trump acompañó a su jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, al Cementerio de Arlington a visitar la tumba del hijo de Kelly, Robert, quien murió en 2010 en Afganistán, y le dijo a Kelly: No lo entiendo, ¿ellos qué ganaban?

The Atlantic, citando a fuentes con conocimiento de primera mano, también reportó que Trump no quería apoyar el funeral de agosto de 2018 para el senador republicano John McCain, un condecorado veterano de la Marina que pasó varios años como prisionero de guerra en Vietnam, porque era un perdedor. También reportó que a Trump le molestó que se izaran las banderas a media asta en honor de McCain, y que manifestó: ¿Por qué demonios hacemos eso? El tipo era un maldito perdedor.

En 2015, poco después de presentar su candidatura presidencial, Trump arremetió públicamente contra McCain, diciendo: No es un héroe de guerra. Añadió: Prefiero a la gente que ha sido capturada.