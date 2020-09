Los Kennedy sufren primer revés electoral en Massachusetts

Joe Kennedy libró una dura batalla, pero no pudo con el senador Edward Markey y sufrió el primer revés electoral jamás registrado por un miembro de la familia Kennedy en su bastión de Massachusetts.

Markey recibió el apoyo de numerosos dirigentes progresistas y resistió el embate de su joven rival, nieto de Robert F. Kennedy, en las primarias demócratas. Con el 96% de los votos computados, le llevaba 11 puntos de ventaja a Kennedy.

Markey se presentó como una figura allegada al sector progresista del partido Demócrata. Incluso se asoció con uno de los grandes referentes de ese sector, Alexandria Ocasio-Cortez, para lanzar una ambiciosa iniciativa sobre el cambio climático. Describió a Kennedy como un progresista solo de nombre.

Kennedy, de 39 años y quien renunció a una banca en la cámara baja para postularse al Senado, pintó a Markey, de 74 años, como alguien alejado de la realidad tras pasar décadas en el Congreso, primero como representante y luego en el Senado.

Después de ser declarado ganador, Markey destacó su compromiso con la lucha contra el cambio climático.

Todos los otros problemas están relacionados con esto. No se resolverá nada en ningún sector si no arreglamos eso. No habrá paz, justicia ni prosperidad a menos que detengamos la marcha hacia la destrucción del clima, expresó.

Agregó que para cumplir esos objetivos es vital que los demócratas conquisten el Senado y desalojen a Donald Trump de la Casa Blanca en noviembre.

Es el presidente más corrupto, más racista, más incompetente en la historia de Estados Unidos, afirmó Markey. Hay que borrar de los libros de historia su programa divisivo y destructivo.

Kennedy, visiblemente sacudido por el revés, dijo a sus partidarios: Perdimos en el conteo final, pero hemos construido una alianza que va a perdurar.

La presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi había apoyado a Kennedy. Trump aprovechó para decir en un tuit el miércoles: ¿Ven? Ni un Kennedy está a salvo en este nuevo Partido Demócrata de Izquierda Radical. ¡Pelosi apoyó firmenente a un perdedor!.

Markey será gran favorito cuando se mida en noviembre con el ganador de la primaria republicana, Kevin O™Connor.

Las primarias del martes transcurrieron sin problemas a pesar de que hubo casi un millón de votos por correo debido a la pandemia del coronavirus, un volumen sin precedentes que se temió pudiese causar demoras en el conteo de los votos.