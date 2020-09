Venecia cerca de la paridad de directoras

Participar en el Festival de Cine de Venecia puede significar el lanzamiento de una carrera e incluso el inicio del camino al Oscar, pero en años recientes la mayoría de las películas dirigidas por mujeres han sido excluidas de la competencia por el codiciado León de Oro. Entre las 62 películas que compitieron entre 2017 y 2019, solo cuatro fueron realizadas por mujeres.

La situación ha cambiado en la 77ma edición de la Mostra, donde el 44% de las películas en competencia han sido dirigidas por mujeres.

Entre éstas cabe destacar Nomadland Chloé Zhao, un drama en el marco de la Gran Recesión, protagonizado por Frances McDormand; el drama romántico The World to Come, de Mona Fastvold, con Vanessa Kirby y Katherine Waterston; el filme político And Tomorrow the Entire World, de Julia von Heinz, y MIss Marx, de Susanna Nicchiarelli, sobre la hija menor de Carlos.

El director del festival, Alberto Barbera, mencionó los percentiles vergonzosos del pasado y dijo que la selección de este año se realizó "exclusivamente sobre la base de la calidad, no como resultado de protocolos de género.

Este es un percentil sin precedentes que esperamos sea un buen augurio para un cine futuro libre de todo tipo de prejuicios y discriminación, dijo.

Las películas de este año son oportunas y globales. La cineasta alemana von Heinz empezó a elaborar el guion de And Tomorrow the Entire World hace 20 años, pero su historia sobre neonazis y antifascistas en la Alemania contemporánea solo ha adquirido mayor relevancia desde entonces.

El movimiento de derecha en Alemania se fortaleció como en todas partes del mundo occidental, dijo. 2020 parece ser el año perfecto para dar a luz esta película.

Se postuló para Venecia debido justamente a otra película dirigida por una mujer, Marianne and Julianne" de Margarethe von Trotta, que tuvo una gran influencia sobre ella. El filme, basado en las historias reales de las hermanas Christiane y Gudrun Ensslin, fundadora de la Facción Ejército Rojo, ganó el primer premio en 1981.

La noruega Fastvold tiene una larga trayectoria en la Mostra con Vox Lux y Childhood of a Leader, cuyos guiones coescribió con su pareja Brady Corbet. Pero ésta es la primera vez que la invitan a competir con un filme dirigido por ella.

La película, basada en un cuento de Jim Shepard y ambientada en Nueva York en la década de 1850, trata de dos mujeres, esposas de agricultores, que se enamoran.

Las cuatro mujeres que han ganado el León de Oro son Sofia Coppola, por Somewhere, en 2010; Mira Nair, por Monsoon Wedding, en 2001; Agnes Varda, por Vagabond, en 1985 y von Trotta in 1981.

Otras películas dirigidas por mujeres incluidas en la competencia principal son el thriller francés Lovers, de Nicole Garcia, protagonizada por Stacy Martin; la italiana The Macaluso Sisters", de Emma Dante; el drama polaco Never Gonna Snow Again", de Malgorzata Szumowska, y Quo Vadis, Aida?, de la bosnia Jasmila Zbanic.

Es imposible exagerar la importancia de un gran festival como el de Venecia, dijo la fundadora y directora de la publicación Women and Hollywood, Melissa Silverstein.

A medida que pasa el tiempo se vuelve cada vez más clara la importancia de los festivales en la industria (cintematográfica) como curadores de la cultura, dijo Silverstein. Es una señal a los compradores y agentes y productores de que esta persona ha realizado algo digno de recibir atención global.

Pero también espera poder comprobar que esto suceda de manera consecuente.

Hacer algo extraordinario está bien, pero es apenas una casualidad, añadió. Esto debe volverse una tendencia.