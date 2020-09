Drag queens entregan comida y música en San Francisco

hasta las puertas de las casas de sus fans en San Francisco.

El club nocturno Oasis está cambiando las cenas aburridas por Meals on Heels (comidas en tacones), enviando drag queens (artistas del transformismo) como Amoura Teese y Kochina Rude a entregar alimentos, cocteles y actuaciones de lip-sync con sana distancia al público durante la pandemia de coronavirus.

En una noche reciente, Rude le llevó la cena a Kelsie Costa y su familia en el distrito Marina de la ciudad y interpretó, haciendo fonomímica, el clásico de los espectáculos drag Finally de CeCe Peniston.

No hay mucho que hacer por estos días que estamos refugiados en casa, con el COVID y todo eso, dijo Costa. Así que hay que darle sabor de alguna manera. Es muy divertido.

El propietario de Oasis, D™Arcy Drollinger, dijo que esta es una forma de reconectarse con sus fans y traerles un poco de alegría a aquellos que no han tenido muchos motivos para sonreír últimamente.

Tienes la opción: puedes rendirte, ir a casa y decir que la noche se acabó, o puedes ponerte algo de cinta plateada, encontrar una canción que no conoces muy bien y salir a vender el show, dijo Drollinger. Así es como yo lo veo. Tenemos que vender el número musical. El show debe continuar.

Los clubes nocturnos están cerrados debido a la pandemia, por lo que iniciativas como esta le dan a los artistas drag una oportunidad de ganar el tan necesitado dinero y mantener su pasión.

(La cultura) drag es el corazón palpitante de la ciudad, dijo Rude. Así que no es sólo bueno para nosotros, sino para la gente que nos rodea en nuestra comunidad. Me inspira y me enorgullece ser parte de ella.