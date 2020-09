Miranda Lambert encabeza nominaciones a los CMA

La estrella country Miranda Lambert convirtió su Wildcard (comodín) en un as al ser la principal nominada a los Premios CMA de la Asociación de la Música Country, con siete candidaturas que incluyen artista del año por primera vez en cinco años.

La CMA anunció la lista de candidatos el martes. Lambert fue impulsada por el éxito de canciones como Bluebird, su primer No. 1 en las listas country en años, y por las reseñas positivas de su inteligente y atrevido álbum. La ganadora del Grammy, quien ha recibido 13 Premios CMA a lo largo de su carrera, hace historia este año como la artista femenina con el récord de nominaciones: 55 en total.

Le sigue Luke Combs, quien continúa con su exitosa racha como uno de los músicos country más escuchados por streaming, con seis nominaciones, incluyendo su primera a artista del año. Combs lanzó su primer álbum No. 1 el año pasado, What You See Is What You Get, que tuvo la mejor semana de streaming para un álbum country con 74 millones de reproducciones.

Es una locura. Ha sido impactante por decir lo menos, dijo Combs de su nominación a artista del año, que llega dos años después de que fue nombrado mejor nuevo artista. Es como estar en las grandes ligas.

Carrie Underwood se une a Combs y Lambert en la categoría de artista del año, junto con Keith Urban y Eric Church. Garth Brooks, quien ganó el año pasado, anunció recientemente que no quería ser nominado a este premio para dar espacio a otros.

Las nominaciones de Combs incluyen álbum, sencillo y vocalista masculino del año. Está doblemente nominado a canción del año, por su tema Even Though I™m Leaving y como coautor del dueto con Carly Pearce-Lee Brice I Hope You™re Happy Now.

Es un sueño hecho realidad para alguien que escribe su propio material, dijo Combs. Después de haber ganado ese premio el año pasado fue realmente muy, muy especial.

Los Premios CMA se entregarán el 11 de noviembre en Nashville.

Dan Smyers, de Dan + Shay, tiene seis nominaciones, incluyendo cuatro con su compañero de banda Shay Mooney y tres con el astro pop Justin Bieber por su éxito 10,000 Hours. Smyers obtuvo nominaciones individuales por su trabajo como productor de la canción. Son las primeras nominaciones a los CMA para Bieber, quien ganó un Premio CMT de la Música Country en 2011 por That Should Be Me con Rascal Flatts.

También están entre los nominados principales Maren Morris, quien logró cinco menciones incluyendo canción y sencillo del año por su romántica The Bones. Es la canción que más tiempo ha permanecido en el primer puesto de la lista de canciones country de Billboard desde We Are Never Getting Back Together de Taylor Swift.

El productor Jay Joyce también recibió cinco nominaciones por su trabajo en discos de Lambert y Ashley McBryde, quien recibió tres candidaturas, incluyendo a álbum del año y vocalista femenina del año.

Tras años de críticas por la falta de intérpretes femeninas en la radio country, las mujeres de hecho superan a los hombres en la categoría de mejor artista nuevo, que incluye a Pearce, Gabby Barrett e Ingrid Andress. Pearce recibió tres nominaciones más por I Hope You™re Happy Now, y su productor busbee, quien murió el año pasado de cáncer, fue nominado en la categoría de evento musical del año.

En septiembre se cumple un año de su partida, dijo Pearce. Sé que está muy orgulloso viendo lo lejos que he llegado y esta fue la última canción en la que trabajó antes de enfermarse, así que sería enorme llevarme (el premio) a casa para él.

Barrett, quien compitió en American Idol, obtuvo una nominación a sencillo del año con I Hope, un éxito que encabezó la lista country y estuvo en el Top 10 de las listas generales. Andress fue nominada a canción del año por More Hearts Than Mine. Morgan Wallen y Jimmie Allen completan la lista de nominados a mejor artista nuevo.

Entre los desaires notables, la cantante Tanya Tucker, un ícono del country que ganó sus dos primeros Grammy este año por su álbum regreso While I™m Livin™, no figuró en la lista. The Chicks, quienes lanzaron su primer álbum en 14 años, tampoco fueron nominadas, posiblemente por el viejo pleito entre algunos fans de la música country y este trío de chicas sin pelos en la lengua. Sam Hunt, quien publicó un álbum muy esperado este año, tampoco fue postulado.

La pandemia de coronavirus posiblemente afectó algunas de las nominaciones este año, porque las giras y algunos álbumes fueron postergados. Luke Bryan, quien retrasó su álbum hasta después de la fecha límite para postular producciones este año, no fue nominado.