Los íngeles Azules cambian de Iztapalapa a Buenos Aires para seguir dando la vuelta al mundo.

La popular agrupación de cumbia mexicana presenta su primer álbum grabado en Argentina, un país con el que comenzó una historia de amor hace más de un cuarto de siglo.

La banda, originaria de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, viajó por primera vez a Salta y Jujuy, en norte argentino, en 1994, cuando se popularizó su disco Entrega de amor y el sencillo La cumbia del infinito. Tres años después conquistaron la capital con su éxito Cómo te voy a olvidar, y desde entonces han contado entre sus fans a Abel Pintos, uno de los invitados para su álbum De Buenos Aires para el mundo, lanzado el viernes.

No me costó para nada adaptarme a la versión y al ˜mood™ (humor) de Los Angeles Azules, primero porque los escucho desde la adolescencia, segundo porque amén de que yo canto música folclórica y pop en Argentina, escucho cumbia desde que era un niño y la cumbia desde mi punto de vista es parte también del folclore, no solo en Argentina, sino de América Latina toda, dijo Pintos en una entrevista por videollamada acompañado por Jorge Mejía Avante y Alfredo Mejía Avante de Los íngeles Azules.

Pintos interpreta Y la hice llorar, incluida originalmente en el álbum de Los íngeles Azules Nunca te olvidare, de 2004.

Es un tema que tiene una tesitura de tenor, entonces esa voz de tenor primero le queda muy bien a nuestro amigo que canta muy bien, esa voz tan alta que tiene, tan media y tan bonita que tiene, dijo Jorge Mejía Avante, acordeonista y principal compositor de la agrupación mexicana, y coproductor del álbum junto con el argentino Rodolfo Lugo. Por eso es todo un temazo, la mezcla de todos los ritmos de Los íngeles Azules y de los sonidos argentinos con la voz de Abel Pintos. Por eso es que se oye preciosa con él, con esa voz que nos agrada a todos.

El álbum fue grabado en vivo en el famoso Salón Unione e Benevolenza de Buenos Aires, y en sus respectivos videos puede verse a una multitud bailando y celebrando a la banda. Los primeros sencillos suman más de 150 millones de vistas en YouTube.

Entre otras canciones están Las maravillas de la vida con Lali Espósito, que empieza con un bandoneón porteño, y Mis sentimientos con Soledad, que tiene instrumentos andinos como kenas y charangos. Palito Ortega, El Polaco, Soledad, Marcela Moreno, íngela Leiva, Américo y Pablito Lescano son otros de los invitados en este álbum, que mezcla cumbia villera y cumbia mexicana. El más reciente sencillo, lanzado también el viernes, es Ella se olvidó de mí con Ulises Bueno.

Somos muchos músicos de distintos géneros, pero esta vez nos encontramos no solamente bajo el género de la cumbia, sino especialmente bajo el acento y el estilo de Los íngeles Azules. Aquella noche y en este disco todos somos Los íngeles Azules, dijo Pintos.

También está Julieta Venegas, que si bien es mexicana la tenemos en Argentina, la estamos cuidando muy bien, la queremos mucho y fue parte de esa noche y esa grabación, agregó sobre Acaríñame, el primer sencillo del álbum y el único tema nuevo de la producción, interpretado por Venegas (que desde hace un par de años vive en Argentina), Juan Ingaramo y Jay de la Cueva.

El grito de batalla de Los íngeles Azules es de Iztapalapa para el mundo, pues siguen siendo orgullosamente residentes de este distrito popular de la capital mexicana lleno de tradiciones. Al comienzo de la pandemia, esta zona fue una de las más afectadas por el COVID-19 en la ciudad.

Les invitamos a nuestros amigos de Iztapalapa que sigan cuidándose, dijo Jorge Mejía Avante. Al principio yo creo que nos agarró a todos por sorpresa y como nosotros los de Iztapalapa estamos acostumbrados a la fiesta, siempre hay (fiestas de) mayordomía, siempre hay barrios que se festejan, capillas que se festejan, santos, diario hay fiesta... Y más que somos aproximadamente tres millones de personas los que vivimos en Iztapalapa.

Los íngeles destacaron que los vecinos se han habituado a usar cubrebocas y caretas, además de lavarse más las manos, por lo que se está logrando controlar los contagios.

Tenemos que estar así para poder seguir la fiesta el siguiente año, dijo Mejía Avante.

Recientemente la banda superó los 1.000 millones de vistas en YouTube con el video de Nunca es suficiente con Natalia Lafourcade, lanzado en 2018 como parte de su álbum Esto sí es cumbia, y original de Lafourcade.