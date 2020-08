Demócratas acusan a Trump de azuzar las tensiones raciales

Los demócratas acusaron el domingo al presidente Donald Trump de azuzar las tensiones raciales e incitar a la violencia para beneficiar a su campaña luego de que elogió a partidarios suyos que se enfrentaron con manifestantes en Portland, Oregon, donde un hombre murió durante la noche, y anunció que viajará a Kenosha, Wisconsin, en medio de la indignación por otro hombre negro que fue baleado por la policía.

Trump publicó una serie de tuits y retuits un día después de que el hombre identificado como partidario de un grupo derechista fue baleado y muerto en Portland, donde una amplia caravana de seguidores del presidente y manifestantes del movimiento Black Lives Matter chocaron en las calles de la ciudad. Trump dijo que los que participaron en la caravana eran grandes patriotas y retuiteó a los que culpaban al alcalde demócrata de la ciudad por el fallecimiento.

La gente de Portland, al igual que todas las otras ciudades y partes de nuestro gran país, quiere que haya orden público", tuiteó Trump posteriormente. ¡Los alcaldes demócratas de la izquierda radical, como el bobo que gobierna Portland, o el tipo que ahora está en su sótano renuente a dirigir o incluso a hablar en contra de la delincuencia, nunca podrán lograrlo!

Durante el verano Trump ha procurado presentar una imagen de las ciudades estadounidenses de ser sitios asediados por la violencia y la ilegalidad, a pesar de que la mayor parte de las manifestaciones contra la injusticia racial han sido pacíficas en gran medida.

Con las elecciones a unas nueve semanas de distancia, algunos de sus asesores consideran que un mensaje agresivo de orden público es la mejor forma en que el presidente logrará que la gente vote en contra de su rival demócrata Joe Biden, y el mandatario recupere el apoyo de los electores de los suburbios, en especial las mujeres, que lo han abandonado. Pero los demócratas acusan a Trump de estar a favor de la agitación y de intentar azuzar a que haya más violencia para obtener ganancias políticas en lugar de tratar de apaciguar las tensiones.

Él podría pensar que la guerra en nuestras calles es buena para sus posiblidades de reelección, pero eso no es liderazgo presidencial, ni siquiera compasión humana básica", afirmó Biden en un comunicado en respuesta a los disparos, en el que condenó rotundamente la violencia de todas las partes, al tiempo que acusó a Trump de alentarla imprudentemente".

El alcalde de Portland, el demócrata Ted Wheeler, culpó a Trump por las tensiones.

¿Usted se pregunta seriamente, señor presidente, por qué es esta la primera vez en décadas que Estados Unidos ha visto este nivel de violencia?, preguntó en una conferencia de prensa televisada. Es usted el que ha creado el odio y la división".

Trump, que aparentemente lo estaba viendo, respondió con tuits en tiempo real en los que calificó a Wheeler de ser un demócrata chiflado bueno para nada de la izquierda radical.

Después de que un reportero le dijo a Wheeler acerca del tuit, el alcalde replicó: Apreciaría que el presidente nos apoye o que no se meta".

Trump viajará el martes a Kenosha, Wisconsin, donde aún hay mucha tensión después de que la policía baleó a Jacob Blake, un negro de 29 años, siete veces en la espalda, dejándolo paralizado.

La representante demócrata Karen Bass, que encabeza la bancada negra en el Congreso, dijo que Trump está haciendo todo lo que puede para echarle aire a las llamas".

Creo que su visita tiene una finalidad, una sola. Y esa es agitar las cosas y empeorarlas", dijo Bass el domingo en el programa State of the Union de CNN. Es evidente que toda su campaña es sobre el orden público. Es un retroceso al pasado. Y él va a hacer todo para alterar el orden público durante este período de tiempo".

Los periodistas de The Associated Press Gillian Flaccus en Portland, Oregon; Scott Bauer en Madison, Wisconsin; y Laurie Kellman y Will Weissert en Washington contribuyeron con este despacho.