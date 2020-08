Lucero recapitula cuatro décadas de carrera en 20y20

En su primera conferencia de prensa virtual, la cantante mexicana Lucero presentó el viernes su álbum Lucero 20 y 20, con el que celebra 40 años de trayectoria con lo mejor de su repertorio.

No quería dejar pasar más tiempo sin celebrar estos 40 años, dijo Lucero, quien explicó que el título se debe a que son dos grandes partes de este camino recorrido, los primeros 20 años de niña a mujer joven y en los últimos 20 años una artista con experiencia, madre y mujer madura.

Pop, canciones con toque electrónico, rancheras, banda sinaloense, banda sierreña y canciones en portugués están incluidas en el álbum lanzado el viernes. Muchas de las canciones tienen nuevas ediciones, otras son grabaciones en vivo, y también hay versiones renovadas como el sencillo Te deseo lo mejor, que tiene un video filmado durante la pandemia.

Es difícil que solamente en 40 canciones se pueda representar todo, pero es lo que intenté, dijo.

Los conciertos para el álbum, que incluye duetos con Luciano Pereyra, Luis Fonsi y el exesposo de Lucero, Manuel Mijares, estaban planeados para el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero se pospusieron por el brote de COVID-19. Por lo pronto, Lucero no descarta realizar un concierto vía internet.

Creo que la modalidad de conciertos online, de conciertos virtuales es maravillosa para muchísimos de nosotros, para muchísimo público, me encantará poderlo hacer, señaló.

Lucero reconoció que en su carrera y en su vida ha tenido altas y bajas, pero dijo que gracias a los tropiezos ha aprendido más.

No se trata de ser perfecto sino de seguir luchando y seguir intentando todo lo que quieres hacer y entender que puede haber cosas que no salen bien pero no pasa nada, dijo. Se vale intentar y se vale ir para adelante ... y eso es lo que yo he buscado, he buscado siempre crecer.

La también actriz de telenovelas como Soy tu dueña y Mañana es para siempre además de películas como Fiebre de amor y Escápate conmigo estrenó su videoblog en YouTube en el que comparte episodios de su carrera y vida titulado Lucero mucho que contar, así como su podcast Aquí Lucero! en Spotify. El sábado Lucero celebrará su cumpleaños 51.

La vida pasa muy rápido y la vida hay que disfrutarla hoy y ahora, dijo.