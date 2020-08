Cierran bares por COVID-19 en Iowa; aumentan casos en Italia

El estado de Iowa cerró bares en varios de sus condados más grandes debido al aumento de casos confirmados de coronavirus, y las discusiones se han encendido en Estados Unidos por el uso obligatorio de mascarillas.

Funcionarios electos de una ciudad de Mississippi escenificaron una disputa después de que algunos rehusaran utilizar mascarillas, lo que obligó al alcalde a desalojar la sala y obligar el distanciamiento social entre los miembros de la junta de gobierno cuando se reanudó la sesión.

Por su parte, el responsable de la Organización Mundial de la Salud en Europa dijo el jueves que el aumento de las infecciones entre los jóvenes podría propagarse a personas mayores y causar un incremento en el número de muertes. El doctor Hans Kluge dijo que posiblemente los jóvenes entren en contacto más estrecho con los adultos mayores a medida que haga más frío en Europa y las familias muden actividades al interior de sus casas.

A nivel mundial, más de 800.000 personas han fallecido por el virus y más de 24,2 millones lo han contraído, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins, que según expertos son cifras que no reflejan la realidad debido a la realización limitada de pruebas, casos leves no registrados y otros factores.

___

IOWA CIERRA BARES

La gobernadora Kim Reynolds ordenó el cierre de todos los bares en seis de los condados más grandes del estado debido al aumento de casos confirmados de coronavirus, lo cual se atribuye en parte a jóvenes que ignoran las recomendaciones sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social en esos establecimientos.

Reynolds dispuso la medida para los condados Black Hawk, Dallas, Linn, Johnson, Polk y Story, con entrada en vigor a partir de las 5 de la tarde del jueves, un día después de que el estado informara de casi 1.500 casos confirmados, una cifra que rebasó los niveles de la primavera.

En un periodo de 24 horas hasta el jueves en la mañana, Iowa registró 1.475 casos confirmados, que superaron los 1.284 del 25 de abril. En este periodo ocurrieron 18 muertes más para un total de 1.079.

Reynolds dijo que el aumento de casos se debe principalmente a las reuniones de gente joven, en especial la que está regresando a las universidades estatales.

___

AUMENTAN CASOS EN ITALIA

En Italia, los casos nuevos aumentan a diario y el jueves no fue la excepción, pero también se elevó el número de pruebas para detección de COVID-19. La nación donde comenzó el brote de coronavirus en Europa registró 1.411 casos nuevos en las últimas 24 horas para un total de 263.949.

Muchos de los nuevos casos son de viajeros que regresan de países que tienen muchos brotes de COVID-19 o desde la isla vacacional de Cerdeña, o corresponden al rastreo de contactos de esos casos. Docenas de contagios fueron vinculados a brotes en clubes de la Costa Esmeralda de Cerdeña.

Varios aeropuertos, incluidos los de Roma, Milán y Nápoles, así como puertos marítimos, ahora hacen pruebas a los viajeros apenas desembarcan de aviones o transbordadores. La mayoría de los infectados en últimas fechas son personas de treinta y tantos o veintitantos años y adolescentes, que a menudo están asintomáticos. Sin embargo, el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 continúa aumentando.

Hace un mes, el número de pacientes hospitalizados había caído a poco más de 700. En contraste, en los primeros días del paso devastador de la pandemia por Italia unos 30.000 pacientes eran hospitalizados en todo el país en un día cualquiera. El jueves, otras 76 personas requirieron hospitalización, para un total de 1.131 enfermos en cuidados no intensivos. Se reportaron cinco decesos adicionales, con lo que ya suman 35.463 fallecimientos en todo el país a causa de la enfermedad.

___

CIENTíFICA DE OMS DICE QUE USO DE MASCARILLA NO ES SUFICIENTE

Una científica de la Organización Mundial de la Salud dijo que el solo uso de mascarillas para evitar la propagación del coronavirus no es suficiente, y expresó preocupación de que las personas estén observando cada vez menos el distanciamiento físico.

Maria Van Kerkhove, responsable técnica del programa de emergencias de la OMS, dijo que le preocupa un poco que el uso de mascarillas haga que algunas personas crean que no necesitan guardar una distancia segura respecto de las demás.

"Estamos viendo que la gente ya no está observando más el distanciamiento físico, declaró Van Kerkhove ante reporteros durante una conferencia de prensa regular de la OMS. Aun si utilizas mascarilla, todavía necesitas mantener el distanciamiento físico de por lo menos un metro (3 pies) e incluso más si puedes.

La agencia de salud de Naciones Unidas ha dado varias recomendaciones, como distanciamiento físico, lavado de manos regular y minucioso, y uso de mascarillas, para combatir al COVID-19.

No es sólo el uso de mascarillas. No es sólo el distanciamiento físico, declaró Van Kerkhove. No es sólo el lavado de manos. Hay que hacer todo.

___

DISPUTA POR USO DE MASCARILLAS INTERRUMPE REUNIí“N

Funcionarios electos de la ciudad de McComb, en Mississippi, tuvieron una disputa después de que algunos se negaron a utilizar mascarillas como medida de prevención contra el nuevo coronavirus, lo que obligó al alcalde a desalojar la sala y ordenar que los miembros de la junta de gobierno guardaran el distanciamiento social después que se reanudó la reunión.

Debido a la disputa, la única manera en que el público pudo atestiguar la sesión de la junta de gobierno del martes por la noche fue mediante video, reportó The Enterprise-Journal.

En Mississippi continúa vigente la orden del gobernador republicano Tate Reeves de que la gente utilice mascarillas en lugares públicos. McComb también tiene en vigor el uso obligatorio de mascarillas.

___

NÚMERO DE INFECCIONES EN SIRIA PODRíA SER MAYOR

Un alto funcionario de labores humanitarias de Naciones Unidas asegura que los reportes de que las instalaciones de salud de Siria están operando a su máxima capacidad y de un creciente número de fallecimientos y entierros parecen indicar que la cifra real de casos de coronavirus excede por mucho a los números oficiales confirmados por el gobierno.

El secretario general adjunto para asuntos humanitarios Ramesh Rajasingham dijo el jueves al Consejo de Seguridad de la ONU que el creciente número de pacientes está incrementando la presión sobre el frágil sistema de salud.

Señaló que muchas personas están renuentes a buscar atención en las instalaciones médicas, lo que deriva en complicaciones más severas una vez que finalmente se deciden a acudir, y los trabajadores de salud aún carecen de suficiente equipamiento de protección personal y suministros.

De los 2.440 casos confirmados por el Ministerio de Salud, señaló Rajasingham, la mayoría no pueden rastrearse a un origen conocido.

Dijo que varias instalaciones de salud suspendieron operaciones este mes por problemas de capacidad e infecciones entre el personal.

En el campamento Al Hol del noreste del país, donde se encuentran detenidas 65.000 personas ” en su mayoría mujeres y niños ” relacionados con combatientes del grupo Estado Islámico, Rajasingham dijo: 12 instalaciones de salud tuvieron que suspender operaciones este mes debido a que miembros del personal se infectaron, tuvieron que aislarse o debido a la falta de equipamiento de protección personal". Comentó también que los dos hospitales de campo del lugar ya reanudaron sus operaciones.

___

Periodistas de The Associated Press de todo el mundo contribuyeron a este despacho.