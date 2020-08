Llamado a las armas en internet antes de balacera en Kenosha

Las redes sociales se llenaron de mensajes llamando a que ciudadanos comunes fuesen a Kenosha, Wisconsin, a proteger los negocios tras la muerte de Jacob Blake, baleado por un policía, horas antes de que dos personas muriesen heridas de bala y otra resultase herida durante manifestaciones de protesta.

Numerosas cadenas de mensajes en Facebook y Reddit exhortaron a que personas armadas se presentasen en la ciudad, según investigadores del Digital Forensic Lab del Atlantic Council. Las manifestaciones comenzaron después de que Blake, un afroamericano de 29 años, quedase paralizado el domingo al ser baleado por la espalda por agentes que respondían a un llamado a intervenir en una disputa doméstica.

Dos personas murieron baleadas el martes por la noche y Kyle Rittenhouse, un chico de 17 años de la vecina localidad de Antioch, Illinois, fue detenido el miércoles bajo sospecha de asesinato intencional en primer grado.

Un director de video del portal conservador The Daily Caller dijo el miércoles en un tuit que había filmado una entrevista con el joven antes de la balacera y publicó un video en el que se ve al muchacho parado frente a un negocio, diciendo nuestra misión es proteger este negocio.

Y parte de mi trabajo es ayudar a la gente, expresó. Si hay alguien herido, voy hacia allí exponiéndome al peligro. Por eso tengo mi rifle. Porque puedo protegerme, obviamente. También tengo equipo de primeros auxilios.

Los investigadores del Atlantic Council dijeron que antes de ataque hubo discusiones en la internet en la que se alentaban actos de violencia y que el portal InfoWars, que promueve teorías conspirativas, propagó un llamado a las armas. En Wisconsin, toda persona de 18 años o mayor puede portar armas sin necesidad de permiso alguno.

Facebook confirmó que retiró una página llamada Guardia de Kenosha porque violaba su política respecto a milicias. Agregó que planea retirar otras cuentas y material asociado con balaceras que glorifique la violencia.

Más tarde informó que había retirado las cuentas del sospechoso en Facebook e Instagram.

La empresa dijo que no encontró evidencias en Facebook que indicasen que el sospechoso siguiese la página de Guardia de Kenosha o de que haya sido invitado a ir a las manifestaciones.

Sin embargo, la página Guardia de Kenosha y su página de eventos violó nuestra política sobre milicias y por lo tanto fue retirada, dijo Facebook en un comunicado.

Los investigadores del Atlantic Council dijeron que 13 horas antes de los tiroteos, la página de Facebook de Guardia de Kenosha activamente pidió que individuos armados fuesen a proteger los barrios esa noche.

A las 10:44 a.m. hora local, el administrador de la página ˜Guardia de Kenosha™ preguntó si algún miembro estaba dispuesto a ˜tomar las armas y defender la Ciudad esta noche de matones perversos™, indicaron los investigadores. Agregaron que sin duda que están planeando qué parte de la ciudad van a quemar esta noche.

El sheriff del Kenosha County David Beth dijo que milicias o individuos armados habían estado patrullando las calles en las últimas noches y pidiendo que los nombrasen auxiliares de la policía.

Alguien me preguntó ˜¿por qué no nombra auxiliares a ciudadanos armados que patrullan la ciudad?™ y yo me digo ˜ni loco™.

Acotó que cuando se nombra a alguien auxiliar, son un problema para mí y para el condado.

Ray Roberts, un afroamericano de 38 años de Kenosha, veterano del ejército, dijo que individuos de zonas rurales se subieron en camiones llenos de armas y de banderas y vinieron a la ciudad.

Los veías dando vueltas después del toque de queda sin que los policías los detuviesen, agregó.

Ortutay informó desde Oakland (California) y Anita Snow desde Phoenix. La reportera de AP Corey Williams contribuyó desde Detroit.