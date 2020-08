Kany García se deja sorprender por Camilo y Evaluna

Kany García ha tenido varias sorpresas con su canción Titanic. Primero, porque se salió de su elemento al componerla con Camilo. Luego, al enterarse de que la propuesta para el video que más le gustó fue presentada por la esposa del cantautor colombiano, la cantante y actriz Evaluna Montaner.

Vi innumerables propuestas de videos de directores. Evaluna era anónima. No teníamos los nombres de ningún director o directora... porque no queríamos tener un favoritismo, contó García el martes en una entrevista por videollamada desde su casa en Miami.

Montaner ha actuado en series como Club 57 y Grachi, y aparece en videos de Camilo como No te vayas y Favorito (con imágenes filmadas por ellos mismos durante su luna de miel), además de su colaboración Por primera vez (con clips del día de su boda). Durante la cuarentena, había producido videos para Camilo pero de manera casera. Titanic es su primero como directora.

Es la directora más humilde que he conocido en mi vida. Es directora y le hizo el estilismo (a Camilo). De momento entraba y lo maquillaba y le quitaba todo el brillo, dijo García. Creo que hemos aprendido en esta pandemia es a ser multifacéticos. Hoy yo tuve que ser mi sonidista, ser la que hace la iluminación; cuando hago las canciones, todo el equipo de microfoneo.

En el video de Titanic, García y Camilo están en una locación misteriosa: una piscina con muebles y dos sillas donde aparecen sentados de espaldas. La piscina se va llenando de agua hasta cubrirlos hasta el cuello. Apenas se rozan la mano, pero para ese contacto físico tuvieron que esperar meses desde que compusieron la canción en mayo, también a distancia, debido a la pandemia. Antes de esto, se habían visto en persona por última vez en marzo.

Estábamos muy contentos de salir de nuestra casa, de poder salir de nuestras cuatro paredes, de podernos abrazar por primera vez en todo este tiempo. ¡Imagínate! Escribimos la canción juntos, la sacamos a la luz, salió el álbum y todavía no nos habíamos podido ni dar un abrazo, dijo la intérprete de éxitos como Hoy ya me voy y Duele menos.

Previo al rodaje, todo el personal involucrado se realizó pruebas de coronavirus. Otro detalle es que se debían lograr la toma perfecta al primer intento, debido a la cantidad de agua, y pese a la simplicidad de la imagen se requirió de un equipo de producción considerable.

El melancólico tema sobre una historia de amor fallido forma parte del álbum de duetos de García Mesa para dos, para el que también invitó a Mon Laferte, Leiva, Carlos Vives, Pedro Capó, Catalina García de Monsieur Periné, y Goyo de ChocQuibTown.

Titanic fue compuesta con una dinámica de pandemia a través de Zoom y mensajes de audio. Era la última canción de Mesa para dos: la grabaron un fin de semana y García entregó el disco al martes siguiente.

Pienso en Kany y me acuerdo hace pocos años estar en la sala de mi casa con mi guitarra sacando canciones de ella. Kany es ese sinónimo de cantautora y que antes y después de conocerla la veo siempre hacia arriba, escribió Camilo en una declaración a The Associated Press.

García dudó incluir el verso sobre el Titanic porque le parecía que era una imagen muy conocida, pero tras el resultado de la canción cambió de parecer.

Me doy cuenta cómo a veces la gente necesita referencias, y las referencias ayudan como elementos fotográficos que ahí te quedas con ellos, dijo. Es muy difícil no identificarse con ella porque todos hemos estado en la situación de que sabemos y conocemos que la otra persona se va a ir y hacemos todo por ignorarlo por alargar esa despedida porque somos a veces unos masoquistas. Alargamos algo que sabemos que se acabó y se murió porque tenemos terror al cambio, le tenemos pánico a lo que viene.

Para quienes están en un atorón emocional por la pandemia, recomendó dar pequeños pasos para comenzar a recuperar la normalidad perdida y así evitar la incertidumbre.

No podemos estar en esta zona de confort de estar encerrados, no es real esto, nos hemos acostumbrado, pero no es una vida real ni una vida saludable psicológica ni emocionalmente, dijo. Hay que empezar a incomodarnos obligatoriamente. Ser precavidos, pero dar pasos adelante, porque realmente tiene que pasar.

García planea lanzar otros videos de Mesa para dos. El próximo será el de Que pasen los días, con Gusttavo Lima.