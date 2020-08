Wall Street tiene cierre mixto; máximo histórico en S&P 500

Los precios de las acciones cerraron el martes con resultados mixtos, pero las ganancias fueron suficientes para que las compañías tecnológicas y otros nichos del mercado impulsaran al S&P 500 a su cuarto avance consecutivo y a un nuevo máximo histórico.

El índice referencial subió 12,34 puntos, 0,4%, a 3.44,63, aun cuando hubo ligeramente más acciones con pérdidas que con ganancias. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 60,02 unidades, 0,2%, a 28.248,44, y el compuesto Nasdaq subió 86,75 enteros, 0,8%, a 11.466,47.

Los avances modestos se dieron después de darse a conocer informes con algunos datos más variados sobre la economía. Uno mostró que la confianza del consumidor bajó este mes de manera inesperada, contrario al pronóstico de los economistas. Otro indicó que las ventas de casas nuevas se aceleraron el mes pasado por encima de las expectativas de los economistas. Esto encaja con la desaceleración general reciente de la economía, después de caer en recesión a inicios de este año y su subsecuente ascenso inicial desde el fondo.

En las primeras horas de la sesión, la mayoría de las acciones en Wall Street ganaban terreno después de que Estados Unidos y China anunciaran que tuvieron conversaciones constructivas en la negociación para poner en marcha su acuerdo de Fase 1, que significó una tregua en su disputa comercial.

Tuvimos tres días de máximos históricos en el S&P 500 durante la semana pasada, dijo Adam Taback, director de inversiones en Wells Fargo Private Wealth Management. No es sorpresa ver cierta resistencia aquí.

El mercado ha tenido recientemente varias pequeñas fluctuaciones ante noticias sobre el coronavirus, el desarrollo de una posible vacuna y otras preocupaciones. Pero la economía continúa lesionada, las aerolíneas funcionan a una fracción de su capacidad y los restaurantes están casi vacíos.

Esa no es una economía que haya vuelto a la normalidad, dijo Tom Hainlin, estratega nacional de inversiones en U.S. Bank Wealth Management. A final de cuentas, la economía no reabre totalmente hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento, apuntó.

En Europa, el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania cerraron con variaciones mínimas. El FTSE 100 en Londres bajó 1,1%.

En Asia, las bolsas tuvieron resultados mixtos. El Nikkei 225 de Japón subió 1,4% y el Kospi de Corea del Sur sumó 1,6%. El Hang Seng de Hong Kong perdió 0,3% y la bolsa de Shanghai bajó 0,4%.

El crudo estadounidense de referencia subió 73 centavos a 43,35 dólares por barril en momentos en que el huracán Laura se dirige hacia la costa del golfo en Estados Unidos, donde se ubica gran parte de la producción de energía del país. La mezcla Brent, de referencia internacional, subió 73 centavos a 45,86 dólares el barril.

El periodista de The Associated Press, Yuri Kageyama, y Joe McDonald, contribuyeron a este despacho.