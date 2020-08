Buscabulla, música electrocaribeña para la pandemia

es calmante y cálida, como un atardecer en la playa, gracias a la voz dulce de Berrios. No sabemos es uno de los temas más electrónicos del álbum y representa muy bien el espíritu del 2020 para seguir adelante pese a la incertidumbre.

Me di cuenta que en la vida algunas veces nos habían pasado cosas donde no las habíamos planeado y terminaban siendo bendiciones escondidas y es un poco como invitando el estar bien con el no saber lo que va a pasar, dijo Berrios. Es un ejercicio de fe.

Algo parecido pasó con el lanzamiento de Regresa, para el que tenían contemplada una gira de conciertos tras estar acostumbrados a presentarse en clubes e incluso en festivales como Coachella, pero el panorama cambió completamente con el brote del coronavirus.

Fue un shock al principio, pero si te soy bien sincera en algún momento también sentí alivio. Tenemos una niña de 6 años; hubiéramos tenido que estar casi todo el verano alejados de ella, dijo Berrios. El disco cambió de significado al ser sacado en la pandemia y lo bonito es que creo que hasta profundizó su mensaje. El disco al final se trata de aceptarnos con nuestros errores e imperfecciones.

Una de las canciones, Nydia, está dedicada a la cantante y presentadora de televisión de origen puertorriqueño Nydia Caro. Berrios contó que durante una crisis existencial y un bloqueo creativo, sus consejos la ayudaron.

En cuanto a trabajar con su esposo y convivir como pareja, admitió que no ha sido fácil y que no es aconsejable para todo el mundo, pero que en su caso han logrado encontrar el equilibrio.

Al principio peleábamos mucho, había mucho choque produciendo, o a lo mejor trabajábamos mucho y nos afectaba nuestra vida personal, pero creo que con el tiempo hemos ido identificando esos patrones y el estar conscientes ya ayuda a que no sea tan difícil o a separar el tiempo de trabajo del tiempo de familia y el tiempo de pareja, dijo Berrios.

Durante la pandemia, una de sus principales actividades ha sido trabajar en un documental sobre su álbum y crear videos como el del concierto virtual de la serie Tiny Desk de NPR que estrenaron esta semana, además de acompañar a su hija en sus clases virtuales.

Aquí en la casa hay mil cosas de manualidades y muchos libros de letras, dijo Berrios, mostrando una mesa con tijeras escolares y otros materiales. Siento que necesitamos unas vacaciones del año.