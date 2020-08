Trump llama a boicotear a Goodyear, alegando una prohibición

El presidente Donald Trump fustigó el miércoles a la fabricante de neumáticos Goodyear, acusándola de prohibir el uso de gorras con el eslogan de su campaña. Sin embargo, no es cierto que la Goodyear Tire and Rubber Co., cuya sede está en Ohio, haya dictado tal prohibición. La gerencia sólo le pidió a su personal abstenerse de hacer campaña política en el trabajo, a excepción de expresiones de igualdad racial y justicia social.

A través de Twitter, Trump llamó a boicotear a Goodyear afirmando que la empresa ha anunciado una PROHIBICIí“N SOBRE LAS GORRAS MAGA, referencia al eslogan Make America Great Again (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez).

El tuit de Trump afectó el valor de las acciones de la compañía, que caían 3,8% al mediodía.

¡Consigan mejores neumáticos a menor precio! (Esto lo que hacen los demócratas de Izquierda Radical. Lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros también, así que ¡hagamos lo mismo ahora! tuiteó Trump.

El mensaje surgió luego que la televisora WIBW en Topeka, Kansas, reportó que un empleado de Goodyear subió a internet una foto quejándose por el hecho de que las consignas a favor de los derechos de los negros y de los LGBT eran consideradas aceptables por la compañía, pero no las de MAGA o las Blue Lives Matter (en respaldo de policías).

Goodyear respondió al mensaje de Trump con su propio tuit, afirmando que han surgido ciertos malentendidos en cuanto a nuestras políticas y nuestra empresa. Goodyear siempre ha respaldado totalmente la igualdad y a las fuerzas del orden y continuará haciéndolo.

La compañía negó que la foto diseminada por el empleado haya sido de sus talleres de diversidad. Sin embargo, enfatizó que le pide a su personal abstenerse de expresiones, en el lugar de trabajo, en apoyo a un candidato o partido político, o de todo activismo que no sea a favor de igualdad racial y justicia social.

Goodyear es una empresa de más de 120 años de antigí¼edad radicada en Ohio, un estado clave para las elecciones nacionales de noviembre. La mayor parte de su competencia está fuera de Estados Unidos.

El senador demócrata Sherrod Brown, de Ohio, tuiteó: Es realmente repugnante que un presidente llame a un boicot de una empresa estadounidense, con sede en Akron, que emplea a miles de ciudadanos.