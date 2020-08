Hollywood adopta tecnología revolucionaria por la pandemia

Una nueva tecnología de pared de video LED usada en The Lion King (El Rey León) y la serie The Mandalorian el año pasado podría usarse de manera más amplia a medida que Hollywood retoma las producciones durante la pandemia.

En vez de filmar en locación con el equipo de producción y el elenco navegando los estrictos requisitos del distanciamiento social, esta técnica permite que los cineastas en un estudio dispersen escenas individuales capturadas virtualmente usando una variedad de técnicas.

A diferencia de la tradicional pantalla verde, con esta nueva técnica los actores pueden ver el fondo y los cinefotógrafos igualar las perspectivas y el paralaje para que parezca que se filmó en una locación.

El supervisor de efectos visuales de The Lion King Robert Legato dijo que la pared de video y los avances hacia la producción virtual son un punto de inflexión que se está adoptando por necesidad durante la pandemia.

Es algo que iba a pasar de cualquier forma. Simplemente habría tomado más tiempo porque no habría existido una necesidad inmediata. Algunas personas están aferradas a su forma de hacer las cosas, dijo el ganador de tres premios Oscar.

Más de la mitad de las escenas de The Mandalorian fueron filmadas con esta tecnología. El especialista en efectos visuales galardonado con el Emmy Sam Nicholson dijo que esto representa una evolución natural en el mundo de los efectos de Hollywood, donde se han adoptado nuevas tecnologías después de crisis, incluyendo tras las restricciones de viaje después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Comenzamos con programas como ˜E.R™, ˜Grey™s Anatomy™ y ˜Walking Dead™ y dijimos, ˜Mira, no tenemos que estar en locación para filmar ahí™. Es más fácil traer la locación a la producción que la producción a la locación, dijo Nicholson.

Cree que la pandemia llevará a Hollywood de la era de Cecil B. DeMille en la que ˜todo es real™ a la era de George Lucas.

Si eres un productor, ¿puedes realmente darte el lujo de que toda la producción y los actores estén en cuarentena dos semanas antes de que comience el rodaje?, señaló.

La producción cinematográfica es una de muchas industrias que han tenido que adaptarse para que la gente pueda volver a trabajar en persona.

Las secuelas de Avatar que retomaron recientemente su filmación en Nueva Zelanda también están usando sistemas virtuales de cámara.

Hemos estado ayudando a los chicos de ˜Avatar™ por un tiempo, dijo Dave Hoffman de Blackmagic, una empresa australiana que fabrica cámaras y hardware para producción de video.

La directora Thea Sharrock tuvo que emplear producción virtual para terminar su más reciente película, The One and Only Ivan (El magnífico Iván) de Disney, y el proceso le pareció peculiar.

Teníamos un elemento extra que teníamos que hacer con música y hacerlo vía Zoom, lo cual fue extraordinario y raro y peculiar al no estar en la sala con la gente, dijo Sharrock.

Agregó: Lo que hacemos se trata completamente de colaboración. Se trata de estar en una sala con gente, y así es como se hace el trabajo, así es como se logran los proyectos. Así que es muy, muy peculiar.

Nicholson comparte un punto de vista similar. Aunque entiende que esas tecnologías pueden ayudar a retomar la producción durante la pandemia, no lo ve como un sustituto completo para retomar el flujo de trabajo normal.

Representa un cambio fundamental en la producción hacia el campo virtual donde todo es posible. Pero al decir que todo es posible, todavía tienes que poner la historia en primer plano. Todavía tienes que poner la actuación en primer plano y usarla como una herramienta para envolver la historia, dijo Nicholson.

Aun así, la producción virtual puede proporcionar una solución viable durante la pandemia, y quizá convertirse en una técnica útil para salir adelante.

El actor Joseph Gordon-Levitt, quien protagoniza la nueva película de Netflix Project Power (Proyecto Power), está de acuerdo. Se trata de encontrar una buena mezcla entre la tecnología que estás usando y la historia que estás tratando de contar, dijo.

En Project Power también actúa el brasileño Rodrigo Santoro, quien ha trabajado en producciones con muchos efectos visuales como la película 300³ y la serie Westworld. Cree que otros en la industria están abiertos a adaptarse.

La tecnología digital, especialmente ahora durante la pandemia, nos está enseñando muchas lecciones y muchas cosas sobre cómo nos podemos reinventar, dijo Santoro.

