Activistas: Hispanos también mueren a manos de la policía

En 1978, se exigieron reformas a la policía de Houston después de que se produjeron grandes disturbios en el sector de North Side un año después de que agentes matasen a golpes a Joe Campos Torres, un veterano de Vietnam de origen mexicano, y tirasen su cuerpo sin vida en Buffalo Bayou.

Mónica Muñoz Martínez, autora de The Injustice Never Leaves You: Anti-Mexican Violence in Texas (La injusticia nunca te deja: La violencia contra los mexicanos en Texas), dice que las matanzas de hispanos no generan el mismo tipo de repercusión porque la mayoría de los estadounidenses no conocen esta historia violenta del sudoeste del país en contra de los hispanos. El país no puede hablar de la raza fuera de los parámetros de los blancos y los negros, manifestó Martínez. Y eso no presenta la historia real de la supremacía blanca.

Marisol Márquez, organizadora de la agrupación de Los íngeles Centro CSO Community Service Organization, dijo que los activistas mexicanos conocen esta historia pero inmediatamente después de la muerte de Floyd sintieron la necesidad de enfocarse en Black Lives Matter al participar en manifestaciones contra la violencia policial.

El 7 de junio, la agrupación se sumó a una manifestación de Black Lives Matter en la Plaza Mariachi del barrio Boyle Heights de Los íngeles. Bailarines aztecas, jinetes y viejos pachucos recordaron a Floyd y apoyaron al movimiento Black Lives Matter.

Hubo oradores afroamericanos y descendientes de los pueblos originarios. Pero también hubo muchos oradores hispanos, lo que generó cierto malestar.

Recibimos un mensaje de gente enojada que decía que debimos haber tenido más oradores que no fuesen hispanos o chicanos, declaró Márquez. Yo estaba furiosa. Hablaban de gente cuyos familiares murieron a manos de la policía de Los íngeles. De Chicanos.

El reportero de la Associated Press Russell Contreras es parte del equipo de la AP que cubre noticias sobre raza y etnicidad. Está en http://twitter.com/russcontreras