Tim McGraw, convención demócrata entre estrenos de la semana

La oferta de entretenimiento en línea seleccionada por los periodistas de espectáculos de The Associated Press.

CINE

” John Was Trying to Contact Aliens (John buscaba un contacto extraterrestre): El corto de 16 minutos de Matthew Killip, que se estrena el viernes en Netflix, ganó el premio del jurado a la mejor película de no ficción en el Festival de Cine de Sundance, y es tan encantador como lo puede ser una pequeña película. Sigue a un hombre en el norte de Michigan llamado John Shepherd obsesionado con la idea de establecer contacto con vida extraterrestre. Desde que era un jovencito que vivía con sus padres, colecciona todo tipo de computadoras y radares. La mayor parte del tiempo hace de DJ, enviando música ” de artistas como Kraftwerk, Art Blakey y Harmonium ” al cosmos. El giro es que John Was Trying to Contact Aliens es sobre encontrar el amor en la Tierra. Vale la pena por su ternura y sus excelentes barbas.

” The 24th: Kevin Willmott es conocido por sus colaboraciones como guionista con Spike Lee en películas como Chi-Raq, BlacKkKlansman (El infiltrado del KKKlan) y Da 5 Bloods (5 sangres), pero también es un cineasta por derecho propio con un gran interés en la historia afroestadounidense. Su más reciente filme, que Vertical Entertainment estrena para renta digital el viernes, dramatiza los disturbios de Houston en 1917 con soldados del tercer batallón del 24º Regimiento de Infantería de Estados Unidos, que tenía su base en la segregada Texas y que se amotinaron después de ser acosados por la policía de Houston. La película es una historia poderosa de servicio, sacrificio y opresión.

” Desert One: La más reciente entrega de la documentalista Barbara Kopple (Harlan County, U.S.A.) retrata la desastrosa misión de rescate estadounidense durante la crisis de rehenes en Irán. Kopple entrevista a muchos de los participantes en la debacle, incluyendo soldados del grupo de élite Delta Force, comandantes, rehenes y el expresidente Jimmy Carter. Desert One, una producción de History Channel, se estrena el viernes para streaming y en algunos cines abiertos.

” Reportero de cine Jake Coyle

MÚSICA

” La pandemia del coronavirus podrá haber afectado la gira de The Killers y aplazado el lanzamiento de su sexto álbum, pero Imploding the Mirage por fin verá la luz el viernes. La nueva producción, que le sigue a su álbum de 2017 Wonderful Wonderful, fue grabada en Los Angeles, Las Vegas y Park City, Utah. Cuenta con invitados como Lindsey Buckingham, k.d. lang, Weyes Blood, Adam Granduciel, Blake Mills y Lucius.

” El último álbum de Tim McGraw fue una colaboración con su famosa esposa Faith Hill. Ahora, lanzará su primer disco en solitario en cinco años. Here on Earth incluye 16 canciones, entre ellas I Called Mama, lanzada días antes del Día de las Madres. El cantante contó para este álbum con compositores de éxitos de Nashville como Shane McAnally, Jessie Jo Dillon, Luke Laird y Lori McKenna, quien ganó el Grammy por escribir el éxito de McGraw Humble and Kind.

” Reportero de música Mesfin Fekadu

TELEVISIí“N

” El Partido Demócrata tiene el ambiguo honor de ser pionero en la primera convención nacional virtual de la pandemia, con una reunión de cuatro días que comienza el lunes. Las televisoras cubrirán el evento, pero no está claro cómo se reemplazarán los gritos y globos usuales. ABC, CBS y NBC se comprometieron a una hora de cobertura diaria de 10 a 11 de la noche (hora de Nueva York, 0200-0300 GMT), mientras que Fox News Channel, CNN y MSNBC les darán a las convenciones demócratas y republicanas toda su atención. La convención republicana será del 24 al 27 de agosto.

” La melancolía veraniega ha llegado cuando las reposiciones de viejos programas y la telerrealidad dominan la pantalla chica. Pero hay una alternativa: películas sobre la televisión que vale la pena volver a ver o, si tienes suerte, ver por primera vez. My Favorite Year (Mi año favorito) es una buena comedia sobre los primeros días de la TV, con en incomparable Peter O™Toole. Tootsie con Dustin Hoffman y Soapdish (Sopa de jabón) con Sally Field son buenas parodias de los melodramas. Si buscas algo más sombrío mira The Truman Show (The Truman Show: Historia de una vida"), un retrato profético de los realities protagonizado por con Jim Carrey, y Network, un barómetro aún más lúgubre del medio y la sociedad que refleja. Todas están disponibles para rentar en varios servicios de streaming.

” La presión que ejerce la pandemia y la nostalgia son exploradas en Love in the Time of Coronavirus, una serie limitada de dos episodios que se transmitirá este sábado y domingo a las 8 p.m. (hora de Nueva York, 0000 GMT) en Freeform (después estará disponible en Hulu). La serie se filmó en las casas de los miembros del elenco e incluye a sus parejas de la vida real. Las cuatro historias, sobre una pareja casada (Leslie Odom Jr. y Nicolette Robinson), compañeros de piso (Tommy Dorfman y Rainey Qualley), una pareja separada y su hija (Gil Bellows, Rya Kihlstedt y Ava Bellows), y una esposa sola en su aniversario (L. Scott Caldwell) se entretejen.

” Reportera de televisión Lynn Elber