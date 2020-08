El rey emérito español Juan Carlos está en Emiratos

La Casa Real de España informó el lunes que el rey emérito Juan Carlos I se encuentra en Emiratos írabes Unidos. El anuncio resuelve un misterio sobre su paradero que comenzó desde que el exmonarca anunció que abandonaría el país en medio de un creciente escándalo financiero.

Su Majestad Juan Carlos I ha indicado a esta casa que se comunique que desde el pasado 3 de agosto se trasladó a Emiratos írabes Unidos, y es donde permanece en la actualidad, dijo a The Associated Press un portavoz de la Casa Real. El portavoz dijo que no podía ser citado por nombre en los informes de los medios.

En una carta publicada en el cibersitio de la Familia Real el 3 de agosto, Juan Carlos l le comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, que se mudaba fuera del país ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada.

El exmonarca, de 82 años, es objeto de investigaciones oficiales en España y Suiza sobre posibles irregularidades financieras.

Las autoridades de Emiratos írabes Unidos no han respondido a las reiteradas preguntas sobre la estancia de Juan Carlos I en el país.

Asediado por los escándalos en el último año de su reinado, Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe en 2014, perdiendo la inmunidad que la Constitución española le concede al jefe del Estado.