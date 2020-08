Iglesia católica salvadoreña reabrirá sus templos

si al 23 de agosto no se ha logrado un acuerdo entre los diputados y el gobierno, los actores económicos y la población van a tener que apegarse voluntariamente a la nueva normalidad de actividades, según expertos.

Ya todo lo que suceda en adelante tendría que ser una cuestión de autoregulación de las empresas y de las personas, explicó a The Associated Press el abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.

El Salvador acumula hasta el momento casi 23.000 casos de coronavirus y 612 fallecidos.