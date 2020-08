Grecia: Más restricciones en Mykonos por alza en contagios

Cauteloso ante un aumento de casos diarios de coronavirus que amenaza su relativo éxito de contener la pandemia hasta ahora, el gobierno griego impuso el domingo restricciones en Mykonos, sobre todo para aquellos comercios que atienden a grandes grupos, y los propietarios no están nada contentos.

No puedes tomar una decisión unilateral y cerrar la isla al día siguiente, a medianoche, dijo a The Associated Press Stavros Grimplas, propietario de un bar, sobre la orden que dio el gobierno el 10 de agosto para que los bares, cafés, centros nocturnos y restaurantes cierren a medianoche del 11 al 23 de agosto.

Todos han venido (a Mykonos) a comer, entretenerse, nadar en el mar. En este momento, los estamos engañando. Les dijimos, ˜vengan a Grecia™ y Grecia ha cerrado, continuó un evidentemente frustrado Grimplas.

Cuando el primer ministro Kyriakos Mitsotakis declaró oficialmente el inicio de la temporada turística el 13 de junio, dijo que no había estrategia libre de riesgo.

En ese entonces, había 3.112 casos confirmados y 183 muertes por coronavirus. Para el sábado, había 6.858 casos, la mayoría de agosto, y 226 muertes.

En Mykonos son comunes las reuniones en grupos. Fuera de temporada, hay 10.000 habitantes en la isla. En el verano, recibe a más de 2 millones de turistas que se sienten atraídos por su estilo de vida hedonista.

Este verano, está lejos de eso. Para comenzar, no hay cruceros, que representan aproximadamente una tercera parte de sus visitantes. Pero la gente en la isla dice que los hoteles están a 70% de su capacidad, un número insólito comparado con otros destinos turísticos griegos.

El gobierno dice que no dará marcha atrás a las medidas y, de hecho, las ha extendido a gran parte del país. Desde el lunes, el cierre a medianoche se extenderá a Atenas, la capital. Y ha habido más multas e incluso arrestos por hacer ignorar las reglas. Un sacerdote fue arrestado el sábado en Atenas por pedir a sus feligreses a través de Facebook que no usaran mascarillas para la misa del domingo.

Demetris Nellas reportó desde Atenas y Thanassis Stavrakis en Mykonos.