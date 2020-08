Israel y EAU acuerdan establecer relaciones diplomáticas

Israel y los Emiratos írabes Unidos anunciaron el jueves que establecerán relaciones diplomáticas plenas como parte de un acuerdo mediado por Estados Unidos que requiere que los israelíes suspendan su polémico plan para anexarse el territorio ocupado de Cisjordania, el cual reclaman los palestinos.

El histórico acuerdo dio una importante victoria en materia de política exterior al presidente estadounidense Donald Trump en una época en que pretende ser reelegido, y refleja un Medio Oriente cambiante, donde la preocupación compartida por las políticas de Irán ha relegado en gran medida el tradicional apoyo árabe hacia los palestinos.

Un portavoz del presidente palestino Mahmud Abás dijo que el acuerdo equivale a una traición y debería ser revertido.

Ahora los EAU son la tercera nación árabe, después de Egipto y Jordania, en entablar relaciones diplomáticas plenas con Israel. Israel y los Emiratos hicieron el anuncio en un comunicado conjunto y señalaron que tienen previstos acuerdos en las próximas semanas sobre cuestiones como el turismo, los vuelos directos y las embajadas.

Trump señaló que el acuerdo era un momento verdaderamente histórico.

Ahora que se ha roto el hielo espero que más países árabes y musulmanes sigan los pasos de los Emiratos írabes Unidos, comentó a los reporteros en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

En una conferencia de prensa televisada a nivel nacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló en la misma línea que Trump.

Hoy marcamos el comienzo de una nueva era de paz entre Israel y el mundo árabe, señaló. Existe una buena posibilidad de que pronto veamos a más países árabes unirse a este círculo de paz en expansión.

Pero Netanyahu dijo que el plan de anexión estaba suspendido temporalmente, al parecer contradiciendo las declaraciones de las autoridades emiratíes, que señalaron que había sido cancelado.

Funcionarios de los Emiratos describieron el acuerdo en términos pragmáticos. Anwar Gargash, funcionario emiratí de alto rango, dijo que habían asestado un golpe mortal a una agresiva maniobra israelí y que esperaban ayudar a reestructurar la región.

¿Es perfecto? Nada es perfecto en una región muy complicada, añadió Gargash. Pero creo que utilizamos bien nuestras cartas políticas.

Omar Ghobash, viceministro de cultura y diplomacia pública, le dijo a The Associated Press: No creo que se haya logrado algo inamovible. Estamos abriendo una puerta. Esperamos que los israelíes vean los beneficios de este paso.

Asumiría que se trata de una maniobra política dentro de una sociedad política muy compleja, añadió.

Israel y los Emiratos írabes Unidos no comparten una frontera y nunca han librado una guerra. Sin embargo, los EAU, al igual que gran parte del mundo árabe, rechazaron durante mucho tiempo sostener relaciones diplomáticas con Israel en ausencia de un acuerdo de paz que establezca un Estado palestino en las tierras capturadas por el gobierno israelí en 1967.

Sin embargo, ese apoyo firme a los palestinos se ha debilitado en los últimos años, en gran parte debido a la enemistad compartida hacia Irán y los intermediarios de Teherán en la región. El príncipe heredero Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que funge como gobernante de los EAU, también comparte la desconfianza de Israel hacia grupos islamistas como la Hermandad Musulmana y Hamas, el cual gobierna la Franja de Gaza.

Desde hace tiempo, Netanyahu se ha jactado de fomentar relaciones más estrechas tras bambalinas con los países árabes de lo que se reconoce públicamente. Los Emiratos írabes Unidos no han ocultado esos lazos florecientes, permitiendo que empresarios israelíes ingresen al país con pasaportes extranjeros y recibiendo a funcionarios de la nación, así como a figuras destacadas del deporte. El próximo año, Israel participará en la postergada Expo 2020 de los EAU, la exposición internacional a celebrarse en Dubái. Los judíos en esa ciudad también acuden a una sinagoga secreta.

Aún así, el momento en que ocurrió el acuerdo fue inesperado y quizás esté relacionado con las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

___

Lee informó en Bled, Eslovenia, y Gambrell en Dubái, Emiratos írabes Unidos. Los periodistas de The Associated Press Tia Goldenberg en Jerusalén, Elana Schor y Aamer Madhani en Washington, y Aya Batrawy en Dubái contribuyeron a este despacho.