México: Odebrecht presuntamente financió campaña de 2012

con el propósito de garantizar la aprobación en el Congreso de una serie de reformas estructurales entre 2013 y 2014, indicó Gertz Manero.

En el mayor escándalo de sobornos en América Latina, Odebrecht ha reconocido que pagó casi 800 millones de dólares en coimas, buena parte de ellos a funcionarios latinoamericanos que recompensaron a la compañía con contratos de construcción. El caso ha puesto fin a la carrera de algunos de los políticos más importantes de la región, y ha generado un profundo ajuste de cuentas en los países con el fin de combatir la arraigada corrupción.

Gertz Manero dijo que la investigación llegará hasta donde sea necesario, y podría generar cambios en el país.

Yo no creo que sea justo para este país que las cosas queden en chivos expiatorios o en operadores, porque eso no es lo que da la justicia", declaró. "Entonces, no, no se trata más que de encontrar el fondo y la verdad de lo que realmente ocurrió. Y si esto es lo que este señor está diciendo en el sentido de que es un verdadero complot y eso es una concertación que viene desde el Estado y desde el poder, eso tiene una importancia para la vida de este país que no lo podemos devaluar.

__

El periodista de The Associated Press Carlos Rodríguez colaboró desde la Ciudad de México.